〔投行观点〕德意志银行调升中国石化评级至"买入",因炼油业务可望扭亏

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透香港1月5日电---投行德意志银行的报告称,将亚洲最大炼油商--中国石化(0386.HK)(600028.SS)H股的投资评级由"中性"升至"买入",因该行认为中国政府於未来数年会试图控制炼油亏损,使中石化逐渐扭亏为盈.
报告并将中石化H股目标价由8.51港元大幅调至10.94港元,较现水平有逾两成上升空间.
德意志银行分析师David Hurd在报告中称,不相信中国的汽柴油定价会完全市场化,但怀疑政府已经重新关注炼油亏损问题,并可能对定价机制改革采取很初步的步骤.
此前国内媒体报导称,中国新版成品油定价机制核心思路基本确定,调整内容包括调价时间从现行22天或减少到10天;并将定价权下放到企业,发改委不再审批价格调整.[ID:nCN1317598]
德意志又预期,中国今年可能会将针对油气开采商的特别收益金起徵点上调至50美元/桶,而母公司中石化集团积极并购海外油气资源的动作亦可能为中石化带来注资机会.这些因素均使得中石化获调升评级.
该行在另一份报告称,将中国石油(0857.HK)(601857.SS)H股的目标价由10.19港元升至10.86港元,但维持"中性"评级,因预期中国在广东广西地区试行的天然气改革试点短期内不会向全国铺开,中石油可能要继续承担进口天然气亏损.
此前中国宣布在广东、广西开展天然气价格形成机制改革试点,试点是将现行以"成本加成"为主的定价方法,改为按"市场净回值"方法定价.总体上不会推高两地天然气价格.[ID:nCN1308234]
中石化H股尾盘升1.77%,报8.61港元;中石油H股升1.76%,报10.4港元.(完)
--记者 雷美珍; 审校 乔艳红
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。