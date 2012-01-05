〔基金观点〕港股估值低於历史平均水平,为长线投资提供机会--安本

路透香港1月5日电---英国安本资产管理(ADN.L)周四称,预期今年上半年香港股市持续波动,惟估值低於历史平均水平,为长线投资者提供非常合理的投资机会.

安本资产亚洲股券助理投资经理胥珂嘉在记者会上称,反映港股的MSCI中华指数.dMIZH00000PUS去年全年累计下跌逾17%,预期欧债的利淡因素今年继续困扰港股,惟西方投资者此前对中国经济硬着陆的忧虑可望得到纾缓,因近期的经济数据显示中国经济增速可能进一步放缓,但真正衰退的可能性不大;通胀正在回落,楼市也似乎降温.

"中国可调控的空间非常大,例如出台提高最低工资、降低进口商品关税、医疗改革等政策以拉动内需."她并说,今年中国国内生产总值(GDP)可保持8%以上的增长速度,但决策层更关注"质量",并较看重民生,因此该行的投资策略仍然偏重於消费类股份.

她称,从估值的层面而言,港股处於非常合理的水平.

"港股目前的市帐率约1.3倍,低於历史平均的1.5-1.6倍,对於长线投资者来说非常合理."她说.

过去数月面对欧债危机恶化,环球基金面对较大的客户撤资压力.安本资产董事及中港股票投资主管姚鸿耀称,欧债危机解决需时,今年上半年港股可能持续波动.西方投资者仍在观察中国的经济情况,有部分资金已回流至中国以外的亚洲市场.

他并指出,港股目前的市帐率水平反映出今年企业盈利增长为零.对於奉行价值投资的安本基金而言,近月股市下挫已提供一些入市时机,因其基金对个别股票的投资年期一般为5-10年.(完)