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亚洲 | 2012年 1月 5日 星期四 16:53 BJT

〔中港个股〕民生银行获授香港银行牌照--金管局

路透香港1月5日电---香港金管局周四宣布,已根据《银行业条例》向中国民生银行股份有限公司(1988.HK)(600016.SS)授予银行牌照,今天起生效.

金管局的声明称,继民生银行获发给银行牌照後,香港的持牌银行数目增至153间.

根据2011年7月号《银行家》杂志的资料,以一级资本计,民生银行是内地的第九大银行.

民生银行H股微幅收低0.3%,报6.7港元,过去三个月累计涨57%.(完)

浏览民生银行其他新闻,请点选[1988.HK-CMN]

--记者 梁慧仪; 审校 黄凯

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