〔中港个股〕民生银行获授香港银行牌照--金管局

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透香港1月5日电---香港金管局周四宣布,已根据《银行业条例》向中国民生银行股份有限公司(1988.HK)(600016.SS)授予银行牌照,今天起生效.
金管局的声明称,继民生银行获发给银行牌照後,香港的持牌银行数目增至153间.
根据2011年7月号《银行家》杂志的资料,以一级资本计,民生银行是内地的第九大银行.
民生银行H股微幅收低0.3%,报6.7港元,过去三个月累计涨57%.(完)
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--记者 梁慧仪; 审校 黄凯
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。