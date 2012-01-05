〔企业并购〕中国国开行和三井住友竞购苏皇高至75亿美元航空业务--消息

路透香港1月5日电---一位接近交易的消息人士周四称,中国国家开发银行[CHDB.UL]和日本三井住友金融集团(8316.T)正就收购苏格兰皇家银行(RBS.L)航空租赁业务最後磋商,涉资高至75亿美元.

消息人士称,该笔交易的最终竞购胜出者的决定将於下周做出,涉资73-75亿美元.

该消息人士并表示,Wells Fargo(WFC.N)和麦格理(MQG.AX)牵头的财团已不再参与竞购.

苏格兰皇家银行拒绝置评;路透尚未联系到中国国开行和日本三井住友金融集团的官员进行评论.

给苏格兰皇家银行提供顾问服务的高盛亦拒绝评论.(完)