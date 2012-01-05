〔企业并购〕中国国开行和三井住友竞购苏皇高至75亿美元航空业务--消息

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透香港1月5日电---一位接近交易的消息人士周四称,中国国家开发银行[CHDB.UL]和日本三井住友金融集团(8316.T)正就收购苏格兰皇家银行(RBS.L)航空租赁业务最後磋商,涉资高至75亿美元.
消息人士称,该笔交易的最终竞购胜出者的决定将於下周做出,涉资73-75亿美元.
该消息人士并表示,Wells Fargo(WFC.N)和麦格理(MQG.AX)牵头的财团已不再参与竞购.
苏格兰皇家银行拒绝置评;路透尚未联系到中国国开行和日本三井住友金融集团的官员进行评论.
给苏格兰皇家银行提供顾问服务的高盛亦拒绝评论.(完)
--编译 陈敏; 审校 张喜良
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
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