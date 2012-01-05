〔香港个股〕蒙牛获大股东中粮小幅增持股份至28.09%,涉资0.4亿港元

路透香港1月5日电---根据香港交易所网站,中国主要乳制品生产商蒙牛乳业(2319.HK)去年底获控股股东中粮集团小幅增持股份,由27.96%增加至28.09%.显示蒙牛去年底爆发奶品抽验不合格导致股价重挫之际,获得大股东以实际行动支持.

据网站资料,中粮集团在去年12月30日,以平均价格18.689港元买入蒙牛2,200,000股,涉资约4,112万港元.最高买入价格为18.840港元.

国家质检总局早前公布於蒙牛一批次产品中验出致癌物质黄曲霉素(M1)超标.蒙牛股价在圣诞假期结束後三天交易日接连重挫,短短三天最多累计跌达31%至约28个月来低点18.10港元.[ID:nCH0091843]

不过,在12月30日质检局的最新报告中,蒙牛及其他乳品检测均过关.[ID:nCH0092475]

蒙牛今日收盘逆市下跌2.23%至19.70港元,过去一个月来跌幅仍达24.24%;大盘恒生指数.HSI小升0.46%.

蒙牛乳业去年年中公告,其创办人牛根生因拟将大部分时间投入慈善工作而辞任董事会主席一职,同时委任中粮集团董事长宁高宁为新任主席.(完)

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