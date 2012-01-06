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亚洲 | 2012年 1月 6日 星期五 08:10 BJT

《香港报摘》--经济日报1月6日

* 要闻版头条:

--欧银续捱沽售,美股早市回落.

* 其他:

--二手房屋市场劈价求售情况持续浮现,沙田第一城一单位出售价格即使未计入额外印花税(SSD)亦呈蚀售,此为实施SSD以来首见.反映出业主持货心态疲弱.

--罗兵咸永道会计师事务所估计,本年度香港政府将录得550亿港元综合预算盈余,主因税收及卖地收入较预期好;政府则是估计赤字85亿港元.

--香港行政长官曾荫权称,将争取港股综合ETF(交易所买卖基金)尽快在内地,特别在上海推出.

--绿城中国(3900.HK)出售无锡子公司51%予融创中国(1918.HK),作价5,100万元人民币.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 李珊珊; 审校 曾祥进

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