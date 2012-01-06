《香港报摘》--经济日报1月6日

《全球汇市》美元兑日圆下滑，因投资人对美国政策有疑虑
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
* 要闻版头条:
--欧银续捱沽售,美股早市回落.
* 其他:
--二手房屋市场劈价求售情况持续浮现,沙田第一城一单位出售价格即使未计入额外印花税(SSD)亦呈蚀售,此为实施SSD以来首见.反映出业主持货心态疲弱.
--罗兵咸永道会计师事务所估计,本年度香港政府将录得550亿港元综合预算盈余,主因税收及卖地收入较预期好;政府则是估计赤字85亿港元.
--香港行政长官曾荫权称,将争取港股综合ETF(交易所买卖基金)尽快在内地,特别在上海推出.
--绿城中国(3900.HK)出售无锡子公司51%予融创中国(1918.HK),作价5,100万元人民币.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 李珊珊; 审校 曾祥进
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路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
路透纽约/伦敦2月24日 - 金价周五触及三个半月最高位，因美元跌至一周低位，此前美国财长的讲话，为今年提振美元的“特朗普通胀交易”浇冷水。
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)