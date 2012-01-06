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亚洲 | 2012年 1月 6日 星期五 08:14 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--1月6日

路透香港1月6日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1美元=7.7653港元HKD=)

  美股道琼工业指数.DJI周四收低2.72点或0.02%,报12,415.7点.银行股领涨,但欧洲股市走势再度挣扎,显示投资者押注相对
强劲的美国经济将扶助美股表现超越其他国家和地区的股市. 

公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                              (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
-------------------------------------------------------------------------------------
中海油  (0883.HK)   (CEO.N)  196.440    6.91      86428            15.254       4.20
中国铝业(2600.HK)   (ACH.N)   11.170    0.81     131910             3.470       0.86
中国移动(0941.HK)   (CHL.N)   49.210    1.19     274905            76.426      -0.42
中国人寿(2628.HK)   (LFC.N)   37.110   -1.57     132458            19.211      -0.56
中石油  (0857.HK)   (PTR.N)  139.620    5.86     226842            10.842       4.45
中石化  (0386.HK)   (SNP.N)  115.500    5.10     128538             8.969       3.69
汇丰控股(0005.HK)   HBC.N   38.800   -1.15     360225            60.259      -0.73
中电信  (0728.HK)   (CHA.N)   57.790    0.50      23381             4.488      -0.28
中国联通(0762.HK)   (CHU.N)   21.350    1.18     209114            16.579      -0.37
兖州煤业(1171.HK)   YZC.N   21.370   -1.43      29929            16.594       0.21
华能国际(0902.HK)   (HNP.N)   21.800    1.63      18854             4.232       0.05
南方航空(1055.HK)   (ZNH.N)   25.880   -1.67      24033             4.019       1.24
东方航空(0670.HK)   (CEA.N)   17.440   -2.41       5054             1.354     -49.28
中芯国际(0981.HK)   (SMI.N)    2.370    1.72      24275             0.368      -1.85  (完)

  --整理 李珊珊

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