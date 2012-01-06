《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--1月6日

路透香港1月6日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1美元=7.7653港元HKD=) 美股道琼工业指数.DJI周四收低2.72点或0.02%,报12,415.7点.银行股领涨,但欧洲股市走势再度挣扎,显示投资者押注相对 强劲的美国经济将扶助美股表现超越其他国家和地区的股市. 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 ( 0883.HK ) ( CEO.N ) 196.440 6.91 86428 15.254 4.20 中国铝业( 2600.HK ) ( ACH.N ) 11.170 0.81 131910 3.470 0.86 中国移动( 0941.HK ) ( CHL.N ) 49.210 1.19 274905 76.426 -0.42 中国人寿( 2628.HK ) ( LFC.N ) 37.110 -1.57 132458 19.211 -0.56 中石油 ( 0857.HK ) ( PTR.N ) 139.620 5.86 226842 10.842 4.45 中石化 ( 0386.HK ) ( SNP.N ) 115.500 5.10 128538 8.969 3.69 汇丰控股( 0005.HK ) HBC.N 38.800 -1.15 360225 60.259 -0.73 中电信 ( 0728.HK ) ( CHA.N ) 57.790 0.50 23381 4.488 -0.28 中国联通( 0762.HK ) ( CHU.N ) 21.350 1.18 209114 16.579 -0.37 兖州煤业( 1171.HK ) YZC.N 21.370 -1.43 29929 16.594 0.21 华能国际( 0902.HK ) ( HNP.N ) 21.800 1.63 18854 4.232 0.05 南方航空( 1055.HK ) ( ZNH.N ) 25.880 -1.67 24033 4.019 1.24 东方航空( 0670.HK ) ( CEA.N ) 17.440 -2.41 5054 1.354 -49.28 中芯国际( 0981.HK ) ( SMI.N ) 2.370 1.72 24275 0.368 -1.85 (完) --整理 李珊珊