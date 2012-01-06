《香港报摘》--信报1月6日

* 头版头条:

--政府正就规管一手楼销售进行公众谘询.地产建设商会提议,保留建筑面积的资讯,并就统一建筑面积的方法提出建议.政府和专业团体则质疑,统一建筑面积定义有难度,恐会拖慢立法的进度.

* 其他:

--蒙古能源(0276.HK)公布,终止收购新疆的一个铜、锡及多种金属资源矿的交易,同时要求前主要股东刘丞霖於30天,退还早前蒙古能源支付的2亿港元款项.

--香港旅游发展局公布,2011年全年访港旅客约4,192万人次,较上年上升16.4%,创历史新高.其中内地访港旅客人次升23.9%至2,810万人次;预计今年访港旅客人次会有单位数字成长.

--中国联通(0762.HK)将於下周五(13日)正式开售最新款的iPhone 4S.由於中电信(0728.HK)的CDMA制式4S仍未获工信部认证,短期内暂无可能开售iPhone 4S,中国联通暂时仍是独售.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 李珊珊; 审校 林高丽

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