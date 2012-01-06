《香港报摘》--信报1月6日

《全球汇市》美元兑日圆下滑，因投资人对美国政策有疑虑
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
* 头版头条:
--政府正就规管一手楼销售进行公众谘询.地产建设商会提议,保留建筑面积的资讯,并就统一建筑面积的方法提出建议.政府和专业团体则质疑,统一建筑面积定义有难度,恐会拖慢立法的进度.
* 其他:
--蒙古能源(0276.HK)公布,终止收购新疆的一个铜、锡及多种金属资源矿的交易,同时要求前主要股东刘丞霖於30天,退还早前蒙古能源支付的2亿港元款项.
--香港旅游发展局公布,2011年全年访港旅客约4,192万人次,较上年上升16.4%,创历史新高.其中内地访港旅客人次升23.9%至2,810万人次;预计今年访港旅客人次会有单位数字成长.
--中国联通(0762.HK)将於下周五(13日)正式开售最新款的iPhone 4S.由於中电信(0728.HK)的CDMA制式4S仍未获工信部认证,短期内暂无可能开售iPhone 4S,中国联通暂时仍是独售.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 李珊珊; 审校 林高丽
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
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香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
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路透纽约/伦敦2月24日 - 金价周五触及三个半月最高位，因美元跌至一周低位，此前美国财长的讲话，为今年提振美元的“特朗普通胀交易”浇冷水。
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)