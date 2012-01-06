〔香港个股〕广汽称年度净利仅达预测80-90%,受经济放缓及日泰天灾影响

路透香港1月6日电---中国第六大汽车生产商--广州汽车集团股份有限公司(2238.HK)周四晚间发布获利预警,称2011年实现盈余仅能达到预测的80-90%,因去年3月日本地震、经济增速放缓及泰国洪灾等外部突发因素的影响.

广汽去年6月称,以中国会计原则计算,至2011年12月31日止年度净利预估为50.28亿元人民币.据此计算,广汽去年盈利将在40.22-45.25亿元人民币,可能较上一年度的43.3亿元衰退.

广汽在交易所发布公告指出,尽管广汽本田及广汽丰田去年6月後生产逐步恢复正常,但因下半年全球及中国内地经济增速明显放缓,下半年销售情况仍低於预期.而9月泰国洪灾则造成本田及丰田等诸多汽车厂商相继停止当地生产及减产,导致零部件供应不足,最终也对广汽生产造成影响.

公司称,实际利润数字仍待外部核数师审计.

广汽周四收盘报6.92港元,过去一个月来跌8.59%.(完)

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