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货币新闻 | 2012年 1月 6日 星期五 09:41 BJT

〔香港股市〕恒生指数开盘跌0.2%,受金融股拖累

路透香港1月6日电---香港股市周五盘初走低,受金融股拖累.成交量可能维持低位,因投资者对欧洲情势保持谨慎,并观望周五稍晚出炉的美国就业数据.

指标恒生指数.HSI开盘跌0.15%,报18,784.86点.恒生国企指数.HSCE下滑0.27%,至10,113.82点.(完)

--编译 肖群英;审校 张涛

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