《香港报摘》--其他报纸重要消息1月6日

* 明报:

--再有地方政府救房市,南京规划局将雅居乐(3383.HK)先前购得的两块地王,地积比率由2.5倍提高至2.7倍,相应的建筑面积因此增加35%.

--因蒙牛(2319.HK)事件近日备受关注的现代牧业(1117.HK),否认董事长邓九强不堪舆论压力拟辞职.

* 星岛日报:

--继去年底将香港2012年经济成长预测由5.4%下调至4.5%後,汇丰再度发表报告称,今年香港经济成长可能仅达3.1%,主要受欧资行在亚洲撤资以及出口减弱等因素.同时不排除今年香港经济再度陷入衰退.

* 苹果日报

--利丰(0494.HK)母公司利丰集团昨日表示,与经营Hello Kitty品牌的日本三丽鸥株式会社(Sanrio)签订协议,将获得Sanrio在中国内地市场的独家总特许授权与经销权.这项合作并不涉及利丰集团旗下任何上市公司.

--贸发局首席经济师梁海国表示,由於欧债危机未能於今年内完全解决,其影响将冲击全球,今年全球经济仍不明朗,预期本港今年出口额增长1%,货量则倒退3%.

* 东方日报

--人民币合格境外机构投资者(RQFII)产品即将於农历新年前後面世,银行界人士料,首批产品的目标回报率可能达3至4厘,对正在排队出台、在港发行的人民币债券(点心债)定价或会构成冲击.

--国美电器(0493.HK)起诉前主席陈晓,指其违反合同约定,昨天在北京市第二中级法院开庭,指控陈晓去年私下向媒体透露不利於国美消息,要求陈晓退还1,000万元人民币的高层管理经济补偿金.

* 文汇报

--港交所(0388.HK)将於3月推行第二阶段延长交易时间,将午饭时间再缩减半小时.证券及期货从业员工会会长林德明昨日到港交所请愿,指港交所没有就此谘询业界,该会将於下周四发起游行,表达不满.

* 大公报

--信和酒店(1221.HK)集团董事总经理严国明表示,受惠零售市道畅旺,集团旗下在港四家酒店於圣诞节期间的入住率按年上升约12%.面对物价高企,集团今年1月1日起已上调房租8%.目标全年入住率可由去年的87%提升至90%. (完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 李珊珊/梁慧仪; 审校 林高丽

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