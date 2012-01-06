《香港报摘》--其他报纸重要消息1月6日

《全球汇市》美元兑日圆下滑，因投资人对美国政策有疑虑
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
* 明报:
--再有地方政府救房市,南京规划局将雅居乐(3383.HK)先前购得的两块地王,地积比率由2.5倍提高至2.7倍,相应的建筑面积因此增加35%.
--因蒙牛(2319.HK)事件近日备受关注的现代牧业(1117.HK),否认董事长邓九强不堪舆论压力拟辞职.
* 星岛日报:
--继去年底将香港2012年经济成长预测由5.4%下调至4.5%後,汇丰再度发表报告称,今年香港经济成长可能仅达3.1%,主要受欧资行在亚洲撤资以及出口减弱等因素.同时不排除今年香港经济再度陷入衰退.
* 苹果日报
--利丰(0494.HK)母公司利丰集团昨日表示,与经营Hello Kitty品牌的日本三丽鸥株式会社(Sanrio)签订协议,将获得Sanrio在中国内地市场的独家总特许授权与经销权.这项合作并不涉及利丰集团旗下任何上市公司.
--贸发局首席经济师梁海国表示,由於欧债危机未能於今年内完全解决,其影响将冲击全球,今年全球经济仍不明朗,预期本港今年出口额增长1%,货量则倒退3%.
* 东方日报
--人民币合格境外机构投资者(RQFII)产品即将於农历新年前後面世,银行界人士料,首批产品的目标回报率可能达3至4厘,对正在排队出台、在港发行的人民币债券(点心债)定价或会构成冲击.
--国美电器(0493.HK)起诉前主席陈晓,指其违反合同约定,昨天在北京市第二中级法院开庭,指控陈晓去年私下向媒体透露不利於国美消息,要求陈晓退还1,000万元人民币的高层管理经济补偿金.
* 文汇报
--港交所(0388.HK)将於3月推行第二阶段延长交易时间,将午饭时间再缩减半小时.证券及期货从业员工会会长林德明昨日到港交所请愿,指港交所没有就此谘询业界,该会将於下周四发起游行,表达不满.
* 大公报
--信和酒店(1221.HK)集团董事总经理严国明表示,受惠零售市道畅旺,集团旗下在港四家酒店於圣诞节期间的入住率按年上升约12%.面对物价高企,集团今年1月1日起已上调房租8%.目标全年入住率可由去年的87%提升至90%. (完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 李珊珊/梁慧仪; 审校 林高丽
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
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TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)