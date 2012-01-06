〔港报财经评论〕淡市难淡定,看紧万八关--经济日报1月6日

淡市难淡定,看紧万八关 /林瑞芬

港股淡静了数周,随着新一年开始,欧债坏消息重来,观图启示港股酝酿单边市,除非有意料之外,不然,怕且再度杀落的可能性不低.欧银行囤现金迎末日.由债祸延伸的银行缺资问题,缩减成本开支活动,新一年又展开.意大利银行以大折让配股集资,应该只是序幕.另外,欧资银行的节流行动也在计划中,风声鹤唳.英国”金融时报”报道,苏皇行政总裁Stephen Hester现正考虑的削减成本方案中,最坏的情况是大幅裁减约1万个职位;重组成本料涉10亿至20亿英镑.

据最新数据公布,银行业者存放在欧央行的隔夜存款达4,430亿欧元,只略低於上日创出的纪录高位4,530亿欧元.数据显示,随着欧债危机增添不确定性,银行业者正继续囤积现金,而不是互相拆借,等候末日审判.欧元继续弱势,在1.3楼下,不排除下试1.26左右.抑炒风A股积弱之谜.依此形势发展,在欧资去年陆续撤离港股以至亚洲区後,至少今年首季难望会折返.美资相信亦会囤於美股,贪图一刻安乐,港股成交应正如港交所(0388.HK)主席夏佳理所预示,会继续减少.创业板指数午市最高跌幅达5.88%,直至收市也无反抗力,收666点,跌5.69%.暴跌原因,据闻与证监会下放创业板前期预审权至交易所的传闻有关,但据中国传媒报道,深交所一负责人事後已澄清,”目前没接到任何来自证监会官方或非官方的文件或是私下沟通.”

油价涨通胀添不明朗.港股在缺水缺乏造血能力下,面对A股弱势,欧债问题反覆,新加还有欧盟各国原则上已达成共识的禁运伊朗石油措施,据外电披露,预计1月30日的欧盟外长理事会将就包括实施时间在内的具体内容做出正式决定,伊朗情况紧张令油价又见抽升,纽约期油已冲破100美元大关.欧、美经济放慢,不会太影响,但中国依赖石油入口,油价再升肯定不利,令中国遏通胀之路增添不明朗因素,通胀未能确定不会死灰复燃,相信中国短期放松政策的空间有限.目前,令港股企稳的因素,恐怕只有美股高企的相助,但看标普500指数,已逼近下降轨阻力,料冲破1300的动力不强,再涨空间有限.总括而言,酝酿单边市的现况,港股”危”暂偏多於”机”,惟有耐心等候急跌带来机会.(012)

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内银业务今年整固 /余少文

中国股市两连跌,中资股靠稳,市场观望中央政策变化,若然政策利好内银股,则大市可望走出谷底,只是中国的银行业过去3年经历信贷飙升、集资热潮、地方债等三部曲後,今年或是整固年.虽然国指重越汇聚的10天、20天、50天和100天线,走势似转强,但保历加通道显着收窄,短期或有方向,读者小心站错边,暂宜观望.大市走高或下跌,指数比重最大的内银股自然是关键所在,同样处於待变阶段,加上人民银行踏入2012年仍未有动作,难免令人担心,若然新春前後仍未下调存款准备金率,则A股可能进一步下跌,H股又会受拖累.

平均预测息率达5厘.内银股在金融海啸後,经历三部曲,先是中央4万亿元人民币刺激经济,令内银股信贷出现天量增长;然後是银监会作出监管,令不少内银股资本充足率不达标.展望今年可能要休养生息,难望盈利再出现动辄30%的增长,惟可维持稳定的双位数增长及派高息.麦格理便估计九行2012年平均预测息率5厘,较去年平均预测息率4.6厘有所提升,反映内银股”烂船也有三斤钉”.

不良贷款比率料回升.虽然中央近期有意放松流动性,已连续两期停发3月期央票,即使将今年新增贷款目标上调至8万亿元人民币,银行也未必有足够资金去放贷.因为去年第三季数字透露,九行中只有建设银行(0939.HK)、中信银行(0998.HK)、农业银行(1288.HK)、工商银行(1398.HK)和重庆农村商业银行(3618.HK)的贷存比率仍未达到75%上限,惟信行逼近上限,只余工、建、农、重农等有能力提高信贷能力,第四大行中国银行(3988.HK)已越上限,市场消息指其12月放贷能力已受到限制.

由於市场普遍预期中国净息差在今年上半年见顶,麦格理料内银股2011年至2013年不良贷款比率分别为1.07%、1.22%和1.43%,今明两年会显着回升.再加上内银股第三季存款显着减少,都会影响银行放贷能力以及盈利表现,故银行今年要慢慢消化上述利淡因素.银监会是否暂缓1月1日开始的银行业新监管标准,尚未公布,若推迟,可给予内银股短暂回气.至於不管人行1月是否下调存准率,料今年或会再下调2个百分点存准率,可以释放1.6万亿元人民币,对於缺水的银行是利好因素.惟相信中央今年货币政策是慢慢放松,内银股股价或要到下半年才有较好表现,当中高息中行、建行和工行都可留意.(010)