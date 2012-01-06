〔港报财经评论〕大鳄预测四项宏观变数--信报1月6日

大鳄预测四项宏观变数 /习广思

节日虽结束,大部分投资者似乎尚未”归位”,港股再出现牛皮闷局.伊朗局势未见改善,油股依然是当炒板块,收市後中石化(0386.HK)公布,财政部上调暴利税起徵点;然而,除油股外,大市显然缺乏方向.新股这回事,没路数可捉,讲金讲心之余,亦讲信与不信.周大福(1929.HK)连日浮浮沉沉後,近日股价波幅开始稍稍扩阔,向水面迈进,收报14.56港元.另一只大型半新股香港电讯(6823.HK),配合大成交上升2.97%,12月中定价租期结束,近日大行逐间轮流唱好,一切铺排恰当,信与不信都好,股价浮上水面,收报4.85港元,较招股价4.53港元升7%.

围绕美国的问题,除了大选政情外,失业、楼市仍是左右市场的数据,更大变数是联储局到底有没有QE3?结果是,70%预期会有QE3,30%预期不会有.现阶段,对联储局来说,有影响力的政策只剩下QE,假如上半年经济数据不甚乐观的话,QE3的声音将愈来愈大.当然,全世界都知道QE是央行不能自拔的吸毒行为,而且成效存疑,靠QE来刺激经济其实是非常危险的幻象,再加上政治阻力,QE3的可能性实在不高.

中国要的是改革.至於中国复杂的经济形势,大唱沽空中国者仍乐此不疲.事实上,中国增长放缓是领导人首肯的事情,而硬着陆风险在去年下半年升温,但对今年爆煲的机会,大鳄预测大约一半.整体上,接受访问的交易员中,53%预料中国软着陆.软硬着陆或者是其次,大鳄的观点值得一看.Global Strategic Associates经济师Ben Simpfendorfer表示,中国有最出色的经济规划者,但挑战极大,特别是在政权交接时期.他相信,中央有弹药防止硬着陆,但中国经济需要的是”改革”,不是”放水”,进一步放水只会隐藏经济问题,只有提高生产力,代替劳工及资本密集式生产,中产收入才会加快,“放水”的结果只能推延这些挑战.

欧债Game Over.第三个项宏观变数,固然离不开欧债.虽然有人预测危机崩溃,但大鳄认为机会只是一半一半,讲到观点与看法,大多数却是悲上加悲.这些宏观经理的看法,其实与主流预测相差不远,包括:一、第一季可能出现危机高潮,政府、银行、企业的再融资高峰;二、欧盟成员必须接受大德国的条件,成为市场波动的不明朗源头;三、欧央行全力救助欧银,但坚拒加码买债,导致欧罗危机;四、欧央行减息至零或者0.25厘,政府依赖高息发债最终无以为继.油价走势两边摆.最後一项宏观风险是昨天提及的地缘政治及油价.去年,利好油价因素是北非政局,利淡油价的是IEA释放石油储备,OPEC在年底决定2012年上半年不减产.(B02)

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欧罗1.28关受考验 /苏子

欧罗兑美元在本周二虽然以大阳烛升破自去年10月27日的1.4247高位向下延伸的下降阻力线,可惜翌日汇价却未能进一步上升,高位再次受制於20天SMA阻力,到前晚美国入市後,汇价更自欧洲市的1.3073高位显着回落,并且一度微破1.29关口,最低曾见1.2895水平;使汇价本周二的破位成为假突破.虽然欧罗兑美元前晚最後可以略为反弹至1.2940水平收市,可惜此收市价已与昨天亚洲市及欧洲市早段的高位相若;结果在昨天伦敦入市後,大量看淡的投资者再次狙击欧罗汇价,令欧罗兑美元自亚洲市的1.2947高位显着下跌,并且更跌破上周四的1.2855低位,曾低见1.2824水平.由於欧罗兑美元的即市跌势看来仍有余未尽,相信1.28关口将会在昨晚美国市面临严峻考验.

由於昨天欧洲市欧罗兑美元在跌破上周四的1.2855低位後,已经破坏了上周四在日线图上所呈现的锤头利好形态,换言之,即目前连最有利欧罗兑美元继续反弹的利好技术因素亦没有了,故相信市场上数之不尽的欧罗大看淡的投资者应会在昨晚美国市积极地把欧罗兑美元推低至1.28关口以下.留意欧罗兑美元在昨晚美国入市前所造的1.2824低位刚好与20天保历加通道的底部支持相若,倘若昨晚的收市价可以显着在此通道底部支持以下,稍後以单边市的形式下试前年8月的1.2584低位及1.25心理关口的机会十分高.

不过,由於今天美国将会公布全球投资者所关注的去年12月份就业报告,市场料失业率将会自8.6％回升至8.7％,;若数据结果与市场预期相若甚至更佳,相信有助改善目前正在恶化的市场情绪,不利美元进一步走高.因此,倘若市场不敢在美国公布重要数据前夕持重货在手的话,那便很大可能会在昨晚开始进行获利平仓的活动,而这将令美元昨晚未必可以继续上升,从而令欧罗兑美元在20天保历加通道底部支持附近获得支持,不致进一步跌至1.28关口以下收市.简言之,倘若昨晚欧罗兑美元的收市价可以明显升回上周四的1.2855低位以上,未见出现显着低收情况,而且到今天欧洲入市後,欧罗兑美元仍继续保持平稳走势甚至升回1.29以上,即未见再创今年新低,那便要提防欧罗兑美元或借助今晚美国公布的就业报告继续向上作出反弹,令短期内继续以单边市形式往下寻底的可能性大降了.留意昨天欧罗兑美元虽然可以跌破上周四的1.2855低位,但美汇指数仅高见80.72,未能同步升破上周四的80.85高位.因此,若昨晚美汇指数的高位仍受制於上周四的高位,最後更受到平仓沽盘带动而回落至本周二的80.30高位以下收市,那便小心美元继续以上落市运行,未必有力再升.(B08)