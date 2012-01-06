〔港报社评〕互让共渡时艰,互谅避免裁员--文汇报1月6日

《全球汇市》美元兑日圆下滑，因投资人对美国政策有疑虑
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
工会收到消息称,汇丰银行计划农历年後在香港展开第二轮裁员,涉及人数多达1,000人.工会呼吁汇丰停止裁员行动,改为冻薪以削减成本.面对今年经济可能面临的挑战,汇丰劳方主动让步,提出以冻薪削减成本,资方应本着互谅互让的态度,体恤雇员的困难,透过劳资合作共渡时艰,避免大幅裁员冲击就业市场.汇丰作为香港获利丰厚的龙头企业,更不能借经济不景、收缩成本之名,大幅削减员工的薪酬福利,背负无良雇主的恶名.
在就业市场的对比中,资方始终占据主动地位,尤其是经济不景之时,资方更惯用先辞退员工、然後压价重聘的手段,以撇除大笔薪金、福利的负担,达成减省成本的企图.作为一间享负盛名的国际大企业,希望汇丰不要玩弄某些无良雇主压榨员工的卑劣手段,为求自保,不惜借大裁员改变雇用合约,迫员工接受苛刻薪酬条件.若真如此,汇丰只会得不偿失,严重损害自身的商誉,更会受到港人同声谴责.
外围环境不明朗,汇丰裁员不绝於耳,但实际情况并非一片悲观.与汇丰“大开杀戒”形成鲜明对比的是,一些本地银行如中银香港、永隆银行正积极增聘人手,中银正计划增聘1,000人,以应付业务需要.事实上,香港银行业在大中华区的需求仍旺盛,同时具有优势,业务依然在扩张中,不但不需要裁员,而且可能要增聘人手.汇丰也应看清未来业务的大势所趋,不要过分收缩导致人才流失,错过拓展业务版图的机会. (A04)
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