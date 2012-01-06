〔港报社评〕互让共渡时艰,互谅避免裁员--文汇报1月6日

工会收到消息称,汇丰银行计划农历年後在香港展开第二轮裁员,涉及人数多达1,000人.工会呼吁汇丰停止裁员行动,改为冻薪以削减成本.面对今年经济可能面临的挑战,汇丰劳方主动让步,提出以冻薪削减成本,资方应本着互谅互让的态度,体恤雇员的困难,透过劳资合作共渡时艰,避免大幅裁员冲击就业市场.汇丰作为香港获利丰厚的龙头企业,更不能借经济不景、收缩成本之名,大幅削减员工的薪酬福利,背负无良雇主的恶名.

在就业市场的对比中,资方始终占据主动地位,尤其是经济不景之时,资方更惯用先辞退员工、然後压价重聘的手段,以撇除大笔薪金、福利的负担,达成减省成本的企图.作为一间享负盛名的国际大企业,希望汇丰不要玩弄某些无良雇主压榨员工的卑劣手段,为求自保,不惜借大裁员改变雇用合约,迫员工接受苛刻薪酬条件.若真如此,汇丰只会得不偿失,严重损害自身的商誉,更会受到港人同声谴责.

外围环境不明朗,汇丰裁员不绝於耳,但实际情况并非一片悲观.与汇丰“大开杀戒”形成鲜明对比的是,一些本地银行如中银香港、永隆银行正积极增聘人手,中银正计划增聘1,000人,以应付业务需要.事实上,香港银行业在大中华区的需求仍旺盛,同时具有优势,业务依然在扩张中,不但不需要裁员,而且可能要增聘人手.汇丰也应看清未来业务的大势所趋,不要过分收缩导致人才流失,错过拓展业务版图的机会. (A04)