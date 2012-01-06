〔港报社评〕保住客安全及早正视"太空舱"--星岛日报1月6日

《全球汇市》美元兑日圆下滑，因投资人对美国政策有疑虑
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
香港住屋紧张,加上近年来港旅游、办货、产子、留学的中国人士激增,催生了居住环境比分租套房和笼屋更密集的舱铺形式出租单位.港府须统筹规范这类新式床位公寓和旅舍,确保住客卫生和安全.本地近年住宿需求急升,原因之一是中国来港访客急剧增加,酒店宾馆房租三级跳,造就了识途老马物色更廉价住宿的需求.同时,香港大学立意国际化,招收中国不少尖子,宿舍供不应求,单位供应更加紧张,租金水涨船高.
种种内外因素,为香港移植日本的胶囊旅馆概念应运而生.首家分层床位胶囊旅馆於1979年在大阪开业,初期构思目的,是供赶不及搭尾班车回市郊的上班族宿一宵,床位只够一个人缩进去睡觉,但可以看电视,物品则要另放储物柜,有公众沐浴和生活设施.这种廉租度宿设施在日本不断扩散,现时有的胶囊旅馆规模大到可以提供700个宿位,还成为旅游景点,供自由行旅客提供不一般的住宿体验.有人把这种经营手法引进香港,在西营盘大学区一商业楼宇内设“示范单位”,用料和设计颇与日本相似,吸引宿位向隅的大学生租用这类“太空舱”,再计画扩展到油尖旺等自由行旺区,吸引旅客度宿.
香港一向是靠吃四方饭的外向型经济,闭关龟缩只会戕害自己的经济命脉,应该积极设法去吸收消化额外需求,从中得到养份不断茁庄.同样,对舱铺式的床位公寓和旅舍,最重要是确保符合安全,同时遵守现行各项法例,港府应参考日本的做法,尽早设法做好规管,如果待成行成市成为既定现实,才再正视,已经太迟. (A06)
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TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)