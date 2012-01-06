〔港报社评〕保住客安全及早正视"太空舱"--星岛日报1月6日

香港住屋紧张,加上近年来港旅游、办货、产子、留学的中国人士激增,催生了居住环境比分租套房和笼屋更密集的舱铺形式出租单位.港府须统筹规范这类新式床位公寓和旅舍,确保住客卫生和安全.本地近年住宿需求急升,原因之一是中国来港访客急剧增加,酒店宾馆房租三级跳,造就了识途老马物色更廉价住宿的需求.同时,香港大学立意国际化,招收中国不少尖子,宿舍供不应求,单位供应更加紧张,租金水涨船高.

种种内外因素,为香港移植日本的胶囊旅馆概念应运而生.首家分层床位胶囊旅馆於1979年在大阪开业,初期构思目的,是供赶不及搭尾班车回市郊的上班族宿一宵,床位只够一个人缩进去睡觉,但可以看电视,物品则要另放储物柜,有公众沐浴和生活设施.这种廉租度宿设施在日本不断扩散,现时有的胶囊旅馆规模大到可以提供700个宿位,还成为旅游景点,供自由行旅客提供不一般的住宿体验.有人把这种经营手法引进香港,在西营盘大学区一商业楼宇内设“示范单位”,用料和设计颇与日本相似,吸引宿位向隅的大学生租用这类“太空舱”,再计画扩展到油尖旺等自由行旺区,吸引旅客度宿.