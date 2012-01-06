〔港报社评〕楼市见顶下滑,房地政策宜灵活变通--信报1月6日

《全球汇市》美元兑日圆下滑，因投资人对美国政策有疑虑
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
土地注册处昨日公布2011年全年度统计数字,香港去年全年所有种类楼宇买卖合约共108,800份,按年比较大跌33.1%,比金融海啸爆发的2008年更少,创出五年新低.去年所有楼宇买卖合约总值只有587,890,000,000港元,较上年下跌14.7%,与2009年比较,则上升14%.
物业市场的萎缩主要集中在住宅物业.2011年,香港一、二手物业注册量均告大幅下挫.反之,非住宅物业的成交量跌幅相对温和,全年合共录得22,800宗,按年下跌约9%.原因不难明白.一来是外围经济环境自去年下半年开始转差,中国持续紧缩政策引发民间和地方债务危机涌现.其二是自2010年初起港府不断推出遏抑楼价措施,令投资意欲大降,致使物业市道转趋淡静.
事实上,金融海啸後过去几年香港物业市场异常兴旺,再现炒风,带动全港物业价格全面飙升,并非常态,而是全球游资泛滥的货币现象,一旦货币供应大幅收缩和资金大量流走,资产价格在通缩情况下急速下挫,成交萎缩,实属必然.除非全球各个主要经济国家再以量化宽松政策刺激经济,通胀预期再度升温,否则香港楼市未来将会进入一个漫长的下跌时期.
可是,房地产资产价格大跌,成交萎缩,却肯定会影响物业的变现能力,减低银行对物业按揭的贷款意欲,因而形成负财富效应,引致通货收缩,结果社会内部消费大减,对以内部消费为经济增长主要动力的香港社会,势将构成重大冲击连锁效应影响深远,遍及社会各个阶层,政府的土地和房屋政策应灵活变通,因时制宜,增加弹性,决不能一成不变,否则後果堪虞. (A02)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
路透纽约/伦敦2月24日 - 金价周五触及三个半月最高位，因美元跌至一周低位，此前美国财长的讲话，为今年提振美元的“特朗普通胀交易”浇冷水。
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)