〔港报社评〕楼市见顶下滑,房地政策宜灵活变通--信报1月6日

土地注册处昨日公布2011年全年度统计数字,香港去年全年所有种类楼宇买卖合约共108,800份,按年比较大跌33.1%,比金融海啸爆发的2008年更少,创出五年新低.去年所有楼宇买卖合约总值只有587,890,000,000港元,较上年下跌14.7%,与2009年比较,则上升14%.

物业市场的萎缩主要集中在住宅物业.2011年,香港一、二手物业注册量均告大幅下挫.反之,非住宅物业的成交量跌幅相对温和,全年合共录得22,800宗,按年下跌约9%.原因不难明白.一来是外围经济环境自去年下半年开始转差,中国持续紧缩政策引发民间和地方债务危机涌现.其二是自2010年初起港府不断推出遏抑楼价措施,令投资意欲大降,致使物业市道转趋淡静.

事实上,金融海啸後过去几年香港物业市场异常兴旺,再现炒风,带动全港物业价格全面飙升,并非常态,而是全球游资泛滥的货币现象,一旦货币供应大幅收缩和资金大量流走,资产价格在通缩情况下急速下挫,成交萎缩,实属必然.除非全球各个主要经济国家再以量化宽松政策刺激经济,通胀预期再度升温,否则香港楼市未来将会进入一个漫长的下跌时期.

可是,房地产资产价格大跌,成交萎缩,却肯定会影响物业的变现能力,减低银行对物业按揭的贷款意欲,因而形成负财富效应,引致通货收缩,结果社会内部消费大减,对以内部消费为经济增长主要动力的香港社会,势将构成重大冲击连锁效应影响深远,遍及社会各个阶层,政府的土地和房屋政策应灵活变通,因时制宜,增加弹性,决不能一成不变,否则後果堪虞. (A02)