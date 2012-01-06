〔港报社评〕竞争以外求合作,港沪可双赢--经济日报1月6日

一直竞逐的港沪昨签订四项协议,并达28项合作共识,但项目空泛,能落实多少不无疑问.其实港沪若不只看到竞争,多着眼合作互利,尤其是金融、服务业互补,双方将能更好地把握十二五规划契机,有助各自更快发展.港沪竞争尤其在争取成为中国国际金融中心上剧斗,是不争事实,本位主义甚浓,香港如是,上海更剧.如香港曾有声音要求上海股市延後国际板出台,上海则更有官员直指,不应让香港继续发展人民币业务,但港沪聚焦竞争,对双方发展都不利.

最明显是跨境贸易人民币结算业务约90%经香港进行,上海远落其後.香港具一国两制可作防火墙保护中国金融安全,故未来五年中国仍会以香港作人民币国际化最重要、最先的试点.上海应已看到,若不与香港合作,其金融中心发展步伐反会拖慢.

香港亦须借助上海,因人民币若没更畅通、广阔回流中国途径,势限制香港人民币离岸中心发展.况且,港沪加强金融合作,加快推进人民币国际化步伐,扩大国家的国际金融影响力,因符合国家利益可望获中央政策进一步支持,对港沪有利.

此外,港沪服务业亦有巨大合作空间.长三角龙头上海肩负带动区内城市发展重责,必须提升产业结构,发展现代服务业.上海若要更有效、更快发展现代服务业,最好的学习与合作对象就是香港.港沪利益有异,难免有本位主义,但双方若懂得异中求同,站高看远,在竞争之外,寻找上述广阔的合作空间,将可创造香港、上海以及国家三赢之局. (A02)