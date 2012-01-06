〔港报社评〕竞争以外求合作,港沪可双赢--经济日报1月6日

《全球汇市》美元兑日圆下滑，因投资人对美国政策有疑虑
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
一直竞逐的港沪昨签订四项协议,并达28项合作共识,但项目空泛,能落实多少不无疑问.其实港沪若不只看到竞争,多着眼合作互利,尤其是金融、服务业互补,双方将能更好地把握十二五规划契机,有助各自更快发展.港沪竞争尤其在争取成为中国国际金融中心上剧斗,是不争事实,本位主义甚浓,香港如是,上海更剧.如香港曾有声音要求上海股市延後国际板出台,上海则更有官员直指,不应让香港继续发展人民币业务,但港沪聚焦竞争,对双方发展都不利.
最明显是跨境贸易人民币结算业务约90%经香港进行,上海远落其後.香港具一国两制可作防火墙保护中国金融安全,故未来五年中国仍会以香港作人民币国际化最重要、最先的试点.上海应已看到,若不与香港合作,其金融中心发展步伐反会拖慢.
香港亦须借助上海,因人民币若没更畅通、广阔回流中国途径,势限制香港人民币离岸中心发展.况且,港沪加强金融合作,加快推进人民币国际化步伐,扩大国家的国际金融影响力,因符合国家利益可望获中央政策进一步支持,对港沪有利.
此外,港沪服务业亦有巨大合作空间.长三角龙头上海肩负带动区内城市发展重责,必须提升产业结构,发展现代服务业.上海若要更有效、更快发展现代服务业,最好的学习与合作对象就是香港.港沪利益有异,难免有本位主义,但双方若懂得异中求同,站高看远,在竞争之外,寻找上述广阔的合作空间,将可创造香港、上海以及国家三赢之局. (A02)
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