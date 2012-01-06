〔港报社评〕中国孕妇问题逐个爆,母婴健康服务又沦陷--明报1月6日

《全球汇市》美元兑日圆下滑，因投资人对美国政策有疑虑
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
中国孕妇来港分娩,无论是"单非"(母亲并非香港永久居民)或"双非"(父母均非香港永久居民)所衍生问题,逐一浮现,但是,迄今未见港府拿出整套政策应对,形成服务需求空前紧张,对於单非和双非婴儿、对於本地孕妇与婴儿,港府的做法其实极之不负责任.继产科爆煲後,近期在一些母婴健康院所见,又已被"攻陷",港府必须尽快提出完整配套政策措施,妥善处理问题,使香港的未来主人翁在足够资源照顾下,健康成长.
在一些母婴健康院发现不少中国母亲带同子女来港,使用母婴健康服务,包括注射各种疫苗等,数量约占轮候服务约一半或超过一半,数年前中国孕妇迫爆公立医院、进而私家医院有人满之患的情况,已在健康院浮现.据观察所得,粉岭及油麻地母婴健康院,因分别靠近口岸及长途巴士站,吸引较多"双非"父母带子女跨境检查.约下午2时到达健康院,整个轮候大堂满座,粗略估算,在场约36 个家庭中,操中国口音的父母有26 个,即占70%.另外油麻地和红磡的母婴健康院,中国父母约占50%.
港府就中国婴儿所衍生问题,并无应对政策措施,可以"失政"来形容,而人口政策督导委员会多年来未向特首提出具体建议,到曾荫权责成详细研究,也未能及早完成任务,属於"失职".寄望港府在余下任期提出全面规划方案,可能不切实际,但是现届港府仍然要尽量蒐集资料数据,让下届港府接手时,可以尽早制订政策措施,使整体社会毋须承受更多煎熬. (A04)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
路透纽约/伦敦2月24日 - 金价周五触及三个半月最高位，因美元跌至一周低位，此前美国财长的讲话，为今年提振美元的“特朗普通胀交易”浇冷水。
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)