〔港报社评〕中国孕妇问题逐个爆,母婴健康服务又沦陷--明报1月6日

中国孕妇来港分娩,无论是"单非"(母亲并非香港永久居民)或"双非"(父母均非香港永久居民)所衍生问题,逐一浮现,但是,迄今未见港府拿出整套政策应对,形成服务需求空前紧张,对於单非和双非婴儿、对於本地孕妇与婴儿,港府的做法其实极之不负责任.继产科爆煲後,近期在一些母婴健康院所见,又已被"攻陷",港府必须尽快提出完整配套政策措施,妥善处理问题,使香港的未来主人翁在足够资源照顾下,健康成长.

在一些母婴健康院发现不少中国母亲带同子女来港,使用母婴健康服务,包括注射各种疫苗等,数量约占轮候服务约一半或超过一半,数年前中国孕妇迫爆公立医院、进而私家医院有人满之患的情况,已在健康院浮现.据观察所得,粉岭及油麻地母婴健康院,因分别靠近口岸及长途巴士站,吸引较多"双非"父母带子女跨境检查.约下午2时到达健康院,整个轮候大堂满座,粗略估算,在场约36 个家庭中,操中国口音的父母有26 个,即占70%.另外油麻地和红磡的母婴健康院,中国父母约占50%.

港府就中国婴儿所衍生问题,并无应对政策措施,可以"失政"来形容,而人口政策督导委员会多年来未向特首提出具体建议,到曾荫权责成详细研究,也未能及早完成任务,属於"失职".寄望港府在余下任期提出全面规划方案,可能不切实际,但是现届港府仍然要尽量蒐集资料数据,让下届港府接手时,可以尽早制订政策措施,使整体社会毋须承受更多煎熬. (A04)