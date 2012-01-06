《香港重要政经日程》--1月6日-1月11日

《全球汇市》美元兑日圆下滑，因投资人对美国政策有疑虑
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
=====================今日香港主要政经消息===========================
1月6日(周五)
--09:00 中国保绿资产(0397.HK)股东特别大会.
--09:30 中国银行(3988.HK)於北京举行2012年第一次临时股东大会.
--10:00 互太纺织(1382.HK)股东特别大会.
--10:30 裕田中国(0313.HK)股东特别大会.
--11:00 华南投资(0159.HK)股东特别大会.
--14:00 南华中国(0413.HK)股东特别大会.
--15:30 小肥羊(0968.HK)股东特别大会.
=====================近日香港主要政经消息===========================
1月9日(周一)
*--09:30 东亚银行(0023.HK)论坛.
--10:00 郑州华润燃气H股3928.HK股东特别大会,表决自愿撤销H股上市等动议.
--11:00 德兴集团(0611.HK)股东特别大会.
--13:30 香港美国商会主席就任媒体简报.
-- 香港会展中心举行香港玩具展(至1月12日).
-- 香港金融局公布12月外汇储备资产.
-- 易通讯集团(8031.HK)首日挂牌.
1月10日(周二)
--09:00 北京首都机场(0694.HK)於北京举行临时股东大会.
--10:30 香港建设(控股)(0190.HK)股东特别大会.
--12:00 华联国际(0969.HK)股东特别大会.
--14:30 弘茂科技(1010.HK)股东特别大会.
-- 2012年移动通讯大会.
-- 香港会展中心举行香港玩具展(至1月12日).
*1月11日(周三)
--14:15 中国光大国际(0257.HK)记者会.
-- 香港会展中心举行香港玩具展(至1月12日).
注: 1."*"代表新增.
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)
--整理 李珊珊
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
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TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)