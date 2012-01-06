〔中港个股〕石油特别收益金起徵点提高,料三大油股今年净利显着提升

《全球汇市》美元兑日圆下滑，因投资人对美国政策有疑虑
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
路透香港1月6日电---中国提高针对油气开采商的石油特别收益金起徵点,分析师相信,这会令中国石油(0857.HK)(601857.SS)、中国石化(0386.HK)(600028.SS)和中海油(0883.HK)2012年度净利显着提升,幅度达双位数.
中石油和中石化於周四晚公布,接获财政部通知,将从2011年11月1日起,将石油特别收益金起徵点提高至55美元.起徵点提高後,石油特别收益金徵收仍实行5级超额累进从价定率计徵,按月计算、按季缴纳.
一名外资证券分析师称,该消息对於三大油股盈利表现有重要影响,并预期中石油今年净利将因此增加17%,而中石化和中海油净利均升11%.
受上述消息刺激,中石油H股和中海油周五早盘度涨逾5%,中石化H股更触及一年高位.其後受累於大市恒生指数.HSI跌幅扩大,三大油股升幅收窄.
香港时间11:02,中石油升2.31%,报10.62港元;中海油升2.73%,报15.04港元;中石化升1.5%,报8.78港元.恒指则跌1.4%.(完)
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--记者 雷美珍; 审校 曾祥进
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