《离岸人民币综述》香港筹建人民币拆借市场,为更多对冲工具提供基准

记者 陈敏

路透香港1月6日电---香港人民币市场正向更多板块类别延伸,三大发钞行本周首次在同一平台公布各自人民币拆息,开始构建离岸人民币拆借市场,并为利率互换等衍生产品提供基准利率.

离岸人民币市场上的投资者一直苦於没有合适的对冲工具,以降低他们在汇率和利率方面的风险.由於现有的离岸可交收利率互换的浮动端仍基於内地Shibor利率,与离岸市场的关联性并不紧密,投资者不得不转而依靠交叉货币互换市场(CCS).

投资者可以在CCS上卖出美元/人民币以获得人民币资金,并将这些资金投入离岸人民币产品.鉴於市场流动性不高,这些合约大多集中在较短期限.

就像东方汇理银行高级策略师张淑娴注意到的,离岸人民币CCS和财政部在香港发行的类似期限国债收益率,在去年四季度比一季度表现出更多相关性.显示当欧洲投资者在亚洲去风险化、抛售人民币之际,更多投资者利用CCS对冲风险.

"通过财资市场公会的平台集合报价,是向离岸人民币Hibor定价迈出的一小步,并进而在未来促成一个真正的利率互换市场."张淑娴称.

不过,由於离岸人民币存量仅仅6,200多亿,拆借市场的容量亦不大,真正的离岸人民币Hibor形成尚需时日.目前交易员对该市场日均交易量的估测介乎10-30亿元人民币.

一位香港交易员就表示,目前香港银行间人民币拆借活动并不活跃,这也是为什麽三家银行的拆息报价差别这麽大的原因."而且,这只是个参考利率,并不表示你就可以拿到这个利率."

香港三大发钞行--中银香港(2388.HK)、汇丰银行(0005.HK)和渣打银行(2888.HK)本周起在财资市场公会网站(here)公布各自的人民币拆息资料,以为市场提供更多资讯,提高市场透明度.

以下为汤森路透整理的去年以来承销点心债的各家银行排名:

账簿管理人 募集资金(百万元人民币) 债券数量

1. 汇丰 34,563.2 73

2. 渣打 19,844.2 51

3. 德意志银行 10,112.4 20

4. 中国银行 9,614.2 17

5. 苏格兰皇家银行 8,187.2 23

**本周市场动态**

--香港联交所(0388.HK)行政总裁李小加称,人民币国际化的长期目标是重建国际货币体系,使中国获得更大的政治经济话语权,不能因短期内成本可能大於收益而否定人民币国际化.

--中国国家外管局公布,首批共批准10家由托管银行转报、已经完整提交相关申请材料的RQFII机构(人民币合格境外机构投资者)投资额度107亿元人民币;证券时报报导称,外管局并已批准第二批10家内地券商香港子公司RQFII额度,共计82亿元.

--南方东英资产管理有限公司於12月30日获得香港证监会批准发行RQFII(人民币合格境外机构投资者)产品,并将在新年後发行;汇添富基金管理有限公司的RQFII产品亦将很快可以通过香港主要银行申购.

--日本首相野田佳彦表示,日本和中国就明年初启动自由贸易协定正式谈判达成共识;日本正寻求购买中国国债,且两国政府就加强金融合作达成共识.

--中国三大政策性银行之一的农业发展银行已委任中银香港(2388.HK)和渣打(2888.HK)为其发行点心债;中国国家开发银行 [CHDB.UL]亦启动60亿元人民币第四次赴港发债,最快月中成事.(完)

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