〔香港经济〕今年访港旅客人次增速料放缓至单位数,去年创新高--旅发局

路透香港1月6日电---继前两年高速增长後,香港旅游发展局预计,2012年访港旅客人数料放缓至单位数成长.去年达到4,192万人次的历史新高,按年增长16.4%.

旅发局周四在网站发布2011年旅游人数初步资料显示,来自南韩及东南亚的旅客则分别录得14.7%、9.3%增长,抵销日本旅客因地震缘故减少2.4%的影响.其中去年来自於内地的访港旅客按年增长23.9%,至2,810万人次.

"尽管环球经济不明朗,旅发局仍会继续投放资源在各个客源市场,进行推广...预计2012年访港客数字会有单位数增长."旅发局在新闻稿中指出.

2010年访港旅客人次年增长率达到21.8%.此前受到2008年下半年金融海啸打击,2008、2009年均为单位数字成长.

香港的零售及服务业高度依赖访港游客,特别是来自於内地.在本地消费气氛维持良好,及旅客消费畅旺带动下,香港11月份的零售销售货值及数量分别录得23.5%及16.9%的按年增长.[ID:nCH0092273](完)