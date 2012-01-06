〔香港经济〕今年访港旅客人次增速料放缓至单位数,去年创新高--旅发局

《全球汇市》美元兑日圆下滑，因投资人对美国政策有疑虑
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
路透香港1月6日电---继前两年高速增长後,香港旅游发展局预计,2012年访港旅客人数料放缓至单位数成长.去年达到4,192万人次的历史新高,按年增长16.4%.
旅发局周四在网站发布2011年旅游人数初步资料显示,来自南韩及东南亚的旅客则分别录得14.7%、9.3%增长,抵销日本旅客因地震缘故减少2.4%的影响.其中去年来自於内地的访港旅客按年增长23.9%,至2,810万人次.
"尽管环球经济不明朗,旅发局仍会继续投放资源在各个客源市场,进行推广...预计2012年访港客数字会有单位数增长."旅发局在新闻稿中指出.
2010年访港旅客人次年增长率达到21.8%.此前受到2008年下半年金融海啸打击,2008、2009年均为单位数字成长.
香港的零售及服务业高度依赖访港游客,特别是来自於内地.在本地消费气氛维持良好,及旅客消费畅旺带动下,香港11月份的零售销售货值及数量分别录得23.5%及16.9%的按年增长.[ID:nCH0092273](完)
--记者 李珊珊; 审校 乔艳红
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