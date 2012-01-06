〔中国建材〕今年水泥价格将进一步下滑,料需求按年升4-10%--惠誉

《全球汇市》美元兑日圆下滑，因投资人对美国政策有疑虑
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
路透香港1月6日电---评级机构惠誉发表报告称,因市场供大於求情况继续,预期今年中国水泥行业的平均售价将会轻微下调,但各地区承压各有不同.
该评级机构并预测,中国2012年的水泥需求将按年增长4-10%,至21.5-23亿吨,主要受到固定资产投资的拉动以达到经济增速不低於7%的目标.惠誉估计,中国至2012年底的水泥总产能为26亿吨,当中已计算了新增产能及淘汰落後立窑.
惠誉指出,2010年第四季至2011年第二季,华东地区水泥生产商在控制供应方面态度自律,有助稳定区内水泥价格;预期其他地区水泥商亦会跟随这策略,但对於高度分散的市场如西南地区的影响则有限.
此外,惠誉表示,今年内地的电价有所调升,但预期对水泥行业的整体生产成本未有太大影响.至於另一种主要燃料--热能煤,因受到价格管制故料其价格不会明显涨价.不过,由於水泥商持续投入於产能扩张,主要水泥商今年将会继续面对负净现金流的情况.
香港上市的大型水泥商周五跌幅超过大盘,其中中国建材(3323.HK)早盘收挫6.77%,报7.71港元;安徽海螺水泥(0914.HK)(600585.SS)H股跌6.09%,报20.8港元;大盘恒生指数.HSI则跌1.4%.(完)
--记者 梁慧仪; 审校 张喜良
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