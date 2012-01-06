〔中国建材〕今年水泥价格将进一步下滑,料需求按年升4-10%--惠誉

路透香港1月6日电---评级机构惠誉发表报告称,因市场供大於求情况继续,预期今年中国水泥行业的平均售价将会轻微下调,但各地区承压各有不同.

该评级机构并预测,中国2012年的水泥需求将按年增长4-10%,至21.5-23亿吨,主要受到固定资产投资的拉动以达到经济增速不低於7%的目标.惠誉估计,中国至2012年底的水泥总产能为26亿吨,当中已计算了新增产能及淘汰落後立窑.

惠誉指出,2010年第四季至2011年第二季,华东地区水泥生产商在控制供应方面态度自律,有助稳定区内水泥价格;预期其他地区水泥商亦会跟随这策略,但对於高度分散的市场如西南地区的影响则有限.

此外,惠誉表示,今年内地的电价有所调升,但预期对水泥行业的整体生产成本未有太大影响.至於另一种主要燃料--热能煤,因受到价格管制故料其价格不会明显涨价.不过,由於水泥商持续投入於产能扩张,主要水泥商今年将会继续面对负净现金流的情况.

香港上市的大型水泥商周五跌幅超过大盘,其中中国建材(3323.HK)早盘收挫6.77%,报7.71港元;安徽海螺水泥(0914.HK)(600585.SS)H股跌6.09%,报20.8港元;大盘恒生指数.HSI则跌1.4%.(完)