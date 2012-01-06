〔中港个股〕石油"暴利税"起征点上调,三大油股净利料有明显提升(更新版)

《全球汇市》美元兑日圆下滑，因投资人对美国政策有疑虑
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
(新增更多分析师评论)
* 起徽点提高至每桶55美元
* 三大油股今年净利将明显提升--分析师
* 减税有助国内油气商加大开发力度
* 中石油H股和中海油早盘一度涨逾5%
* 中石化H股触及一年高位
记者 雷美珍
路透香港1月6日电---中国提高石油特别收益金起徵点,且升幅略超出预期,刺激中石油(0857.HK)等三大油股周五逆市造好.分析师预计,减税有助国内油气商加大开发力度,并料三大油股今年净利将有明显提升.
他们并指出,市场原本预期起徵点将调至50美元,刚好抵销资源税改革的影响,然中国政府可能考虑到油气开采商面临操作成本不断上涨的压力,故超预期提高至55美元.
据苏格兰皇家银行预测,中石油(601857.SS)於2012年度净利将会增加17%,而中石化(0386.HK)(600028.SS)和中国海洋石油(0883.HK)的净利均升11%.
"相信中国政府旨在鼓励国内油气商加大开发力度,以减轻向动荡国家进口原油的倚赖."未来资产证券分析师关荣乐称.
他并指出,这次增加资源税而降低石油特别收益金,市场视之为中央政府税向地方政府税的转移.
中石油、中石化和中海油稍早分别公布,接获财政部通知,将从2011年11月1日起,将石油特别收益金起徵点提高至55美元.起徵点提高後,石油特别收益金徵收仍实行五级超额累进从价定率计徵,按月计算、按季缴纳.
2010年度,中石油、中海油和中石化分别缴付石油特别收益金522亿元、177亿元及52.5亿元人民币;相当於其净利的37%、33%及7%.事实上,由於过去一年国际原油价站稳在每桶100美元上方,中石油和中石化此前希望政府将石油特别收益金起徵点调至60、70美元.
中国於去年10月公布修改後的资源税暂行条例称,将对原油、天然气按销售额的5-10%徵收资源税.将自今年11月1日起在全国范围内实施原油、天然气资源税改革.[nCN2011803]券商此前估计令中石油和中石化今年净利减少8-11%,而相关条例对中海油净利没有影响.
由於石油特别收益金与资源税改革同步实施,关荣乐称,两项政策的净影响,对中海油带来最大裨益,估计2012净利将提升6%;中石油和中石化的净利则分别提升4%及3%.而盈利估算乃按布兰特原油价每桶115美元为基准.
中石油H股和中海油周五早盘一度涨逾5%,中石化H股更触及一年高位.其後受累於大市恒生指数.HSI跌幅扩大,三大油股升幅收窄.
中石油H股早盘收升2.5%,报10.64港元;中海油升3.14%,报15.1港元;中石化H股升1.85%,报8.81港元.恒指则跌1.4%.
石油特别收益金具体徵收如下:
原油价格(美元/桶) 徵收比率
---------------------------
55-60 20%
60-65 25%
65-70 30%
70-75 35%
75以上 40% (完)
如欲浏览A+H股股价对比表,请点选[AH/CN]
欲浏览上市公司发布於香港联交所的公告及业绩声明,请点选:
--审校 乔艳红
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
路透纽约/伦敦2月24日 - 金价周五触及三个半月最高位，因美元跌至一周低位，此前美国财长的讲话，为今年提振美元的“特朗普通胀交易”浇冷水。
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)