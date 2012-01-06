〔中港个股〕石油"暴利税"起征点上调,三大油股净利料有明显提升(更新版)

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* 起徽点提高至每桶55美元

* 三大油股今年净利将明显提升--分析师

* 减税有助国内油气商加大开发力度

* 中石油H股和中海油早盘一度涨逾5%

* 中石化H股触及一年高位

记者 雷美珍

路透香港1月6日电---中国提高石油特别收益金起徵点,且升幅略超出预期,刺激中石油(0857.HK)等三大油股周五逆市造好.分析师预计,减税有助国内油气商加大开发力度,并料三大油股今年净利将有明显提升.

他们并指出,市场原本预期起徵点将调至50美元,刚好抵销资源税改革的影响,然中国政府可能考虑到油气开采商面临操作成本不断上涨的压力,故超预期提高至55美元.

据苏格兰皇家银行预测,中石油(601857.SS)於2012年度净利将会增加17%,而中石化(0386.HK)(600028.SS)和中国海洋石油(0883.HK)的净利均升11%.

"相信中国政府旨在鼓励国内油气商加大开发力度,以减轻向动荡国家进口原油的倚赖."未来资产证券分析师关荣乐称.

他并指出,这次增加资源税而降低石油特别收益金,市场视之为中央政府税向地方政府税的转移.

中石油、中石化和中海油稍早分别公布,接获财政部通知,将从2011年11月1日起,将石油特别收益金起徵点提高至55美元.起徵点提高後,石油特别收益金徵收仍实行五级超额累进从价定率计徵,按月计算、按季缴纳.

2010年度,中石油、中海油和中石化分别缴付石油特别收益金522亿元、177亿元及52.5亿元人民币;相当於其净利的37%、33%及7%.事实上,由於过去一年国际原油价站稳在每桶100美元上方,中石油和中石化此前希望政府将石油特别收益金起徵点调至60、70美元.

中国於去年10月公布修改後的资源税暂行条例称,将对原油、天然气按销售额的5-10%徵收资源税.将自今年11月1日起在全国范围内实施原油、天然气资源税改革.[nCN2011803]券商此前估计令中石油和中石化今年净利减少8-11%,而相关条例对中海油净利没有影响.

由於石油特别收益金与资源税改革同步实施,关荣乐称,两项政策的净影响,对中海油带来最大裨益,估计2012净利将提升6%;中石油和中石化的净利则分别提升4%及3%.而盈利估算乃按布兰特原油价每桶115美元为基准.

中石油H股和中海油周五早盘一度涨逾5%,中石化H股更触及一年高位.其後受累於大市恒生指数.HSI跌幅扩大,三大油股升幅收窄.

中石油H股早盘收升2.5%,报10.64港元;中海油升3.14%,报15.1港元;中石化H股升1.85%,报8.81港元.恒指则跌1.4%.

石油特别收益金具体徵收如下:

原油价格(美元/桶) 徵收比率

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55-60 20%

60-65 25%

65-70 30%

70-75 35%

75以上 40% (完)

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