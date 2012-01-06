〔香港个股〕韩国SK斥资近1亿港元增持中国燃气股份至7.04%

路透香港1月6日电---据香港联交所周五资料显示,韩国SK近日在市场上购入中国燃气(0384.HK)接近1亿港元的股份,持股升至7.04%.

联交所资料显示,SK C&C(034730.KS)於1月4日按平均每股3.66港元,购入中国燃气2,600万股股份,涉资约9,516万港元.本次增持後,其持股升至7.04%,或3.08635亿股股份.

SK C&C旗下企业包括SK Holdings003600.KS和SK E&S.

此前新奥能源(2688.HK)和中石化(0386.HK)(600028.SS)联合向中国燃气股东提出167亿港元的收购建议,每股收购价为3.5港元.不过中国燃气董事会认为该收购建议未能反映公司之基本价值,而获中国燃气另一主要股东兼前董事总经理刘明辉支持的英国富地石油FOOI.L更表明不会接受该出价.

富地石油此前称,与刘明辉组建合资公司,以共同持有中国燃气逾10%的股份.

中国燃气周五收跌0.27%,报3.68港元.(完)