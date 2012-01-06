修正:〔香港房地产〕11月私人住宅楼价按月跌1.3%,租金见顶回落--政府

(文中第一段,私人住宅租金亦自"年内"高位回落,非"今年";最後一段,应为"2011年"连续10个月上涨後见顶回落,非"今年")

路透香港1月6日电---香港差饷物业估价署周五发布的数据显示,去年11月份各类私人住宅单位的楼价按月下跌1.26%,跌幅较上月略有收窄,而私人住宅租金亦自年内高位回落.

因环球经济不明朗,加上政府的压抑楼市措施成效渐见,二手成交萎缩,香港的住宅楼价也自高位滑落.据差饷物业估价署的统计,11月份所有类别的私人住宅楼价指数为180.1,较10月份的182.4回落;而较6月份的188.1全年高位下跌幅度达4.3%.

70平方米以下住宅单位的楼价跌幅较为显着.40-69.9平方米单位的楼价按月下跌1.2%,40平方米以下的单位跌幅更达1.5%.但100平方米以上豪宅的楼价仍然坚挺.100-159.9平方米和160平方米以上单位於11月份的楼价分别按月轻微下调0.3%和0.4%.

私人住宅租金方面在2011年连续10个月上涨後见顶回落,所有类别住宅单位租金指数,从10月的137.9的年内高位回调至137.1,降幅为0.06%.(完)

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