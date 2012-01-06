修正:〔香港房地产〕11月私人住宅楼价按月跌1.3%,租金见顶回落--政府

《全球汇市》美元兑日圆下滑，因投资人对美国政策有疑虑
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
(文中第一段,私人住宅租金亦自"年内"高位回落,非"今年";最後一段,应为"2011年"连续10个月上涨後见顶回落,非"今年")
路透香港1月6日电---香港差饷物业估价署周五发布的数据显示,去年11月份各类私人住宅单位的楼价按月下跌1.26%,跌幅较上月略有收窄,而私人住宅租金亦自年内高位回落.
因环球经济不明朗,加上政府的压抑楼市措施成效渐见,二手成交萎缩,香港的住宅楼价也自高位滑落.据差饷物业估价署的统计,11月份所有类别的私人住宅楼价指数为180.1,较10月份的182.4回落;而较6月份的188.1全年高位下跌幅度达4.3%.
70平方米以下住宅单位的楼价跌幅较为显着.40-69.9平方米单位的楼价按月下跌1.2%,40平方米以下的单位跌幅更达1.5%.但100平方米以上豪宅的楼价仍然坚挺.100-159.9平方米和160平方米以上单位於11月份的楼价分别按月轻微下调0.3%和0.4%.
私人住宅租金方面在2011年连续10个月上涨後见顶回落,所有类别住宅单位租金指数,从10月的137.9的年内高位回调至137.1,降幅为0.06%.(完)
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--记者 梁慧仪; 审校 丁淑琴
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