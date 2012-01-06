〔企业并购〕中国银行、日本瑞穗考虑竞购苏格兰皇家银行投行资产--消息

加拿大股市：下跌，权重的能源股和银行跌领跌
路透多伦多2月24日 - 加拿大股市指标股指周五录得五个月来最大单日跌幅，从本周稍早触及的纪录高位大幅回落，由权重的能源股和银行跌引领市场普跌。
路透香港1月5日电---三位消息人士周五透露,数家公司正在与苏格兰皇家银行(RBS.L)接洽,有意参与竞购其投资银行资产.
其中两位消息人士提到,正在接洽竞购的公司包括中国银行(601988.SS)(3988.HK)、日本瑞穗金融集团(8411.T)等.
"上述两公司都还在考虑与核查中,尚没有最後的结果."一位熟悉情况的消息人士对路透说.
中国银行,瑞穗金融集团,以及苏格兰皇家银行对上述消息均不予置评.
一位消息人士提到,此前中国建设银行(0939.HK)(601939.SS)也与苏格兰皇家银行进行过接触,但其後已放弃竞购意向.因建行的收购目标主要是商业银行.
此前有媒体报导称,苏格兰皇家银行将出售旗下的投资银行资产.(完)
--记者 毕晓雯/苏骏霖; 审校 屈桂娟
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