〔离岸人民币〕国泰君安首只RQFII基金预计收益率在4.5-6.5%--高层

路透香港1月6日电---中国大型券商国泰君安旗下香港子公司--国泰君安国际(1788.HK)周五称,其首只RQFII(人民币合格境外机构投资者)产品--巨龙中国固定收益基金将会侧重於投资收益率较高的债券,预计该基金的总体平均收益水平在4.5-6.5%之间.

国泰君安国际董事总经理袁军平对记者表示,虽然基金设计中会有不超过20%的部分是股票,但会根据市场发展情况来进行资产配置.就现阶段而言,会把股票部分也全部投在债券里.

"这个产品以控制风险和追求稳定回报为主,什麽时候能够投到股票上呢,除非我们判断市场一个比较明确的趋势出现的时候."他称.

而对於债券投资品种的选择,袁军平认为,通常二级市场债券可供选择的品种多一些,但也会考虑一级市场合适的券种.该基金将偏重于收益率较高的债券或票据,这部分的收益率预期在6.5-8%.

"我们总体测算下来,(基金的)收益率水平应该在4.5-6.5%之间."他称.

上月中旬,中国公布了RQFII相关试点办法,允许境内基金管理公司和证券公司的香港子公司运用在香港市场筹得的人民币资金投资境内证券市场,初期额度约为200亿元.

而据国家外管局公布,首批共批准10家由托管银行转报、已经完整提交相关申请材料的RQFII机构投资额度107亿元人民币;证券时报最新报导则称,外管局并已批准第二批10家内地券商香港子公司RQFII额度,共计82亿元.

**春节前後将推出**

香港证监会此前则已批出四只RQFII基金,包括国泰君安、大成、南方及汇添富,国泰君安获批的额度为9亿元.由於产品性质接近,目前上述几家公司都在争取时间,尽快发出基金.

国泰君安称,其RQFII基金将在春节前後推出.此前,南方东英资产管理公司也表示,将在春节後发行RQFII基金;汇添富基金管理有限公司亦表示,RQFII产品将很快可以通过香港主要银行申购.

1月23日是中国农历传统春节.

公司副主席阎峰在同一场合指出,与另外三家公司相比,国泰君安具有独特的优势,即其是中国内地较大的债券承销商,有机会拿到一手债券.

"我们在国内是债券承销商,在11月就有四个做主承销的债券.自己有债券来源,回报也比较可靠."他称.

为推动离岸人民币市场发展,中国国务院副总理李克强去年8月到访香港时宣布,将允许以RQFII形势投资内地证券市场.(完)