〔企业并购〕中国山东重工拟以5亿美元控股意大利法拉帝--消息人士

加拿大股市：下跌，权重的能源股和银行跌领跌
路透多伦多2月24日 - 加拿大股市指标股指周五录得五个月来最大单日跌幅，从本周稍早触及的纪录高位大幅回落，由权重的能源股和银行跌引领市场普跌。
路透香港1月6日电---消息人士周五透露,中国山东重工集团拟以约5亿美元收购意大利法拉帝(Ferretti)的股份,成为这家负债累累的豪华游艇制造商的控股股东.
上述消息人士并透露,山东重工收购法拉帝事宜将於下周二在山东济南签约.
山东重工为上市公司潍柴动力(2338.HK)(000338.SZ)的实际控制人.
英国《金融时报》此前报导称,法拉帝已与债权人达成协议,苏格兰皇家银行(RBS.L)、橡树资本OKCMZ.PK和Strategic Value Partners等债权人均同意出售其债权.[ID:nCN1285554](完)
--编译 黄运涛; 审校 张喜良
路透多伦多2月24日 - 加拿大股市指标股指周五录得五个月来最大单日跌幅，从本周稍早触及的纪录高位大幅回落，由权重的能源股和银行跌引领市场普跌。
路透纽约2月24日 - 美国股市周五微幅收高，道指连续第11日创纪录新高，公用事业类股和其它避险类股上涨，盖过金融类股下跌的影响。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。