〔企业并购〕中国银行、日本瑞穗考虑竞购苏格兰皇家银行投行资产(更新版)

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* 苏格兰皇家银行正在出售投行资产

* 中国银行、日本瑞穗考虑竞购--消息人士

* 建行已放弃接洽,其因收购目标为商业银行--消息人士

路透香港1月6日电---曾经是中国银行(3988.HK)(601988.SS)战略投资者的苏格兰皇家银行,正因财务状况欠佳出售其投行资产.两位熟悉情况的消息人士周五透露,有意参与竞购的公司名单中,包括中国银行以及日本瑞穗金融集团(8411.T).

"上述两公司都还在考虑与核查中,尚没有最後的结果."其中一位熟悉情况的消息人士对路透说.

中国银行,瑞穗金融集团,以及苏格兰皇家银行(RBS.L)对上述消息均不予置评.

另一位消息人士还提到,此前中国建设银行(601939.SS)(0939.HK)有与苏格兰皇家银行进行过接触,但其後已放弃竞购意向.因建行的收购目标主要是商业银行.

"建行放弃是因为不符合其战略发展的方向,他们想要的是商业银行;至于中行为什麽参与,可能是因为熟悉,毕竟有过一段战略合作",该人士说.

此前有媒体报导称,苏格兰皇家银行将出售旗下的投资银行资产.

2005年8月,苏格兰皇家银行斥资16亿美元购入中行108亿股,占中行总股本的4.26%,是中行第一大外资股东.但在金融危机的爆发後,为改善其自身财务状况,苏格兰皇家银行悉数卖出了所持中行股票.(完)