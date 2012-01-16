《香港报摘》--信报1月16日

* 要闻版头条:

--人民币境外合格机构投资者(RQFII)首批额度批出後,有份参与的证券商及基金争相推出产品.中国证监会上周五会见部分内地媒体时有意放风,表示证监会目前已经与相关部门达成一致意见,正在研究进一步扩大试点规模,争取在机构类型、投资范围和投资比例等方面有所突破;同时研究有关试点机构发行人民币A股ETF产品.消息人士指出,下一步扩大数百亿元投资额度的机会较大.

* 其他:

--继港交所行政总裁李小加指"绝不能停下来"後,香港财经事务及库务局副局长梁凤仪撰文呼应,认为人民币走向国际有其迫切性,如果待资本市场完全开放才国际化,或错失黄金时机.

--国家开发银行副行长高坚指出,无论市场环境有利与否,国开行永远会是香港人民币债券市场经常的发行机构.他坦言,离岸人债市场发展未算完全成熟,但正朝向成熟的方向发展.

--综合市场消息,11家初步订定今年销售目标的内地房企,销售目标平均增幅为15%,低於以往的20-30%,四家目标低於去年.显示对於後市看法仍审慎.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 李珊珊; 审校 乔艳红

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