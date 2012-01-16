《香港报摘》--信报1月16日

纽约期市：阿拉比卡咖啡跳升至三周高位，原糖也走坚
路透纽约/伦敦2月21日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡周二升至近三周最高价，为连续第四日上涨，因价格突破一个关键技术水准后吸引了技术性买盘。
* 要闻版头条:
--人民币境外合格机构投资者(RQFII)首批额度批出後,有份参与的证券商及基金争相推出产品.中国证监会上周五会见部分内地媒体时有意放风,表示证监会目前已经与相关部门达成一致意见,正在研究进一步扩大试点规模,争取在机构类型、投资范围和投资比例等方面有所突破;同时研究有关试点机构发行人民币A股ETF产品.消息人士指出,下一步扩大数百亿元投资额度的机会较大.
* 其他:
--继港交所行政总裁李小加指"绝不能停下来"後,香港财经事务及库务局副局长梁凤仪撰文呼应,认为人民币走向国际有其迫切性,如果待资本市场完全开放才国际化,或错失黄金时机.
--国家开发银行副行长高坚指出,无论市场环境有利与否,国开行永远会是香港人民币债券市场经常的发行机构.他坦言,离岸人债市场发展未算完全成熟,但正朝向成熟的方向发展.
--综合市场消息,11家初步订定今年销售目标的内地房企,销售目标平均增幅为15%,低於以往的20-30%,四家目标低於去年.显示对於後市看法仍审慎.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 李珊珊; 审校 乔艳红
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
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