《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--1月16日

纽约期市：阿拉比卡咖啡跳升至三周高位，原糖也走坚
路透纽约/伦敦2月21日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡周二升至近三周最高价，为连续第四日上涨，因价格突破一个关键技术水准后吸引了技术性买盘。
路透香港1月16日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.(1美元=7.7665港元HKD=) 美股道琼工业指数.DJI周五收低-48.96,或-0.39%,报12422.06点.因有报导称,标准普尔将调降数个欧元 区国家的评级. 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 (0883.HK) (CEO.N) 193.260 -0.44 23483 15.010 -0.47 中国铝业(2600.HK) (ACH.N) 11.710 0.00 132244 3.638 -1.15 中国移动(0941.HK) (CHL.N) 49.010 -1.31 234799 76.127 -0.03 中国人寿(2628.HK) (LFC.N) 38.510 -0.05 81072 19.939 -0.55 中石油 (0857.HK) (PTR.N) 140.100 0.47 39335 10.881 -0.90 中石化 (0386.HK) (SNP.N) 114.130 -0.05 25986 8.864 -0.41 汇丰控股(0005.HK) HBC.N 38.600 -0.16 312785 59.957 -0.32 中电信 (0728.HK) (CHA.N) 54.450 -0.48 47403 4.229 -0.26 中国联通(0762.HK) (CHU.N) 19.470 -0.15 261102 15.121 -0.25 兖州煤业(1171.HK) YZC.N 22.420 -2.73 44203 17.412 -1.07 华能国际(0902.HK) (HNP.N) 22.870 -0.39 13852 4.440 -0.44 南方航空(1055.HK) (ZNH.N) 27.740 -6.66 11461 4.309 -0.26 东方航空(0670.HK) (CEA.N) 18.310 -2.35 5833 1.422 -50.10 中芯国际(0981.HK) (SMI.N) 2.440 -1.61 19786 0.379 -2.82 (完) --整理 李珊珊
路透纽约/伦敦2月21日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡周二升至近三周最高价，为连续第四日上涨，因价格突破一个关键技术水准后吸引了技术性买盘。
路透伦敦2月21日 - 期铜价格周二下跌，因美元上涨，投资者在铜价升穿每吨6,000美元后锁定利率。此前智利和印尼的大型矿场供应中断的预期推高铜价。
路透伦敦/米兰2月21日 - 欧洲股市周二升至逾14个月最高水准，制造业调查结果令人鼓舞，带动的乐观情绪盖过了汇丰控股受年度税前获利下滑拖累股价大跌的影响。