《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--1月16日

路透香港1月16日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.(1美元=7.7665港元HKD=) 美股道琼工业指数.DJI周五收低-48.96,或-0.39%,报12422.06点.因有报导称,标准普尔将调降数个欧元 区国家的评级. 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 ( 0883.HK ) ( CEO.N ) 193.260 -0.44 23483 15.010 -0.47 中国铝业( 2600.HK ) ( ACH.N ) 11.710 0.00 132244 3.638 -1.15 中国移动( 0941.HK ) ( CHL.N ) 49.010 -1.31 234799 76.127 -0.03 中国人寿( 2628.HK ) ( LFC.N ) 38.510 -0.05 81072 19.939 -0.55 中石油 ( 0857.HK ) ( PTR.N ) 140.100 0.47 39335 10.881 -0.90 中石化 ( 0386.HK ) ( SNP.N ) 114.130 -0.05 25986 8.864 -0.41 汇丰控股( 0005.HK ) HBC.N 38.600 -0.16 312785 59.957 -0.32 中电信 ( 0728.HK ) ( CHA.N ) 54.450 -0.48 47403 4.229 -0.26 中国联通( 0762.HK ) ( CHU.N ) 19.470 -0.15 261102 15.121 -0.25 兖州煤业( 1171.HK ) YZC.N 22.420 -2.73 44203 17.412 -1.07 华能国际( 0902.HK ) ( HNP.N ) 22.870 -0.39 13852 4.440 -0.44 南方航空( 1055.HK ) ( ZNH.N ) 27.740 -6.66 11461 4.309 -0.26 东方航空( 0670.HK ) ( CEA.N ) 18.310 -2.35 5833 1.422 -50.10 中芯国际( 0981.HK ) ( SMI.N ) 2.440 -1.61 19786 0.379 -2.82 (完) --整理 李珊珊