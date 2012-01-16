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亚洲 | 2012年 1月 16日 星期一 08:19 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--1月16日

路透香港1月16日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.(1美元=7.7665港元HKD=)

  美股道琼工业指数.DJI周五收低-48.96,或-0.39%,报12422.06点.因有报导称,标准普尔将调降数个欧元
区国家的评级. 

公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                              (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
-------------------------------------------------------------------------------------
中海油  (0883.HK)   (CEO.N)  193.260   -0.44      23483            15.010      -0.47
中国铝业(2600.HK)   (ACH.N)   11.710    0.00     132244             3.638      -1.15
中国移动(0941.HK)   (CHL.N)   49.010   -1.31     234799            76.127      -0.03
中国人寿(2628.HK)   (LFC.N)   38.510   -0.05      81072            19.939      -0.55
中石油  (0857.HK)   (PTR.N)  140.100    0.47      39335            10.881      -0.90
中石化  (0386.HK)   (SNP.N)  114.130   -0.05      25986             8.864      -0.41
汇丰控股(0005.HK)   HBC.N   38.600   -0.16     312785            59.957      -0.32
中电信  (0728.HK)   (CHA.N)   54.450   -0.48      47403             4.229      -0.26
中国联通(0762.HK)   (CHU.N)   19.470   -0.15     261102            15.121      -0.25
兖州煤业(1171.HK)   YZC.N   22.420   -2.73      44203            17.412      -1.07
华能国际(0902.HK)   (HNP.N)   22.870   -0.39      13852             4.440      -0.44
南方航空(1055.HK)   (ZNH.N)   27.740   -6.66      11461             4.309      -0.26
东方航空(0670.HK)   (CEA.N)   18.310   -2.35       5833             1.422     -50.10
中芯国际(0981.HK)   (SMI.N)    2.440   -1.61      19786             0.379      -2.82 (完)

  --整理 李珊珊

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