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亚洲 | 2012年 1月 16日 星期一 08:34 BJT

《香港报摘》--经济日报1月16日

* 头版头条:

--欧盟九国上周遭降评级,考验本周港股.投资界人士称,评级调降已在预期之中,相信对环球股市影响短暂.

* 其他:

--香港证监会副行政总裁张灼华称,若人民币合格境外机构投资者(RQFII)产品,符合"基金经理有能力及经验"、"产品结构满足互惠基金守则要求"、"文件披露充足"、"满足内地要求"等四要件,不减慢审批速度.

--中国电力新能源(0735.HK)年总发电量为363万兆瓦时,按年跌约2.9%,主要是水力发电厂受历史罕见的乾旱缺水影响所致.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 李珊珊; 审校 丁淑琴

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