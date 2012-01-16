《香港报摘》--经济日报1月16日

纽约期市：阿拉比卡咖啡跳升至三周高位，原糖也走坚
路透纽约/伦敦2月21日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡周二升至近三周最高价，为连续第四日上涨，因价格突破一个关键技术水准后吸引了技术性买盘。
* 头版头条:
--欧盟九国上周遭降评级,考验本周港股.投资界人士称,评级调降已在预期之中,相信对环球股市影响短暂.
* 其他:
--香港证监会副行政总裁张灼华称,若人民币合格境外机构投资者(RQFII)产品,符合"基金经理有能力及经验"、"产品结构满足互惠基金守则要求"、"文件披露充足"、"满足内地要求"等四要件,不减慢审批速度.
--中国电力新能源(0735.HK)年总发电量为363万兆瓦时,按年跌约2.9%,主要是水力发电厂受历史罕见的乾旱缺水影响所致.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 李珊珊; 审校 丁淑琴
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