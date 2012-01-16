《香港报摘》--其他报纸重要消息1月16日

* 明报

--汇丰银行(0005.HK)(HSBA.L)首席经济学家简世勳(Stephen King)上周五在香港论及欧债危机,指目前情况不容乐观.他认为欧洲要走出困境,需要通过欧洲央行(ECB)量化宽松并形成统一财政政策,预测未来两年欧洲经济将接近停滞.(B01)

--全港最大规模食米供应商--金源米业(0677.HK)副主席林世豪表示,泰国政府提高收购价,变相令食米成本上升,而泰国米价上升,亦拉动其他食米出口国的米价上涨.(B02)

--华侨城亚洲(3366.HK)表示,将斥资逾22亿元人民币入股母公司在上海市中心一个综合房地产项目50.5%股权,同时得到母公司9亿元人民币贷款作为注资首期付款.(B04)

* 星岛日报

--美亚娱乐(0391.HK)董事总经理唐庆枝表示,内地电影市场只属刚起步阶段,相信其票房增长将最快在三年内翻一番,公司更订下目标,在未来一至两年内成为内地五大电影制作商.(B14)

--空运舱位批发商瀚洋(1803.HK)公开发售获逾20倍超购,今天在香港交易所主板挂牌买卖.主席及执行董事余浩源表示,上市集资净额约一半,将用作扩充核心业务於东欧、俄罗斯及波罗的海等发展中国家的发展.(B14)

--香港证监会副行政总裁张灼华预期,人民币合格境外机构投资者(RQFII)制度可望逐步优化,包括加大额度扩阔合资格机构范围,以及放宽投资限制等.(B18)

* 苹果日报

--房地产商--SOHO中国(0410.HK)董事长潘石屹在北京表示,预计今年房价将延续去年下半年以来的走势,继续下跌.(B07)

* 东方日报

--中国中铁(0390.HK)(601390.SS)公布,其公司债(第一期),将於本月27日支付2011年1月27日至2012年1月26日期间的年度利息,其中五年期票面年利率4.48%,10年期的债券利率4.88%.(B04)

--亚太区贷款市场公会副主席兼中银国际杠杆及结构融资部主管温兆华预期,八年後离岸人民币银团贷款将称霸亚洲市场,今年人民币贷款市场规模肯定逾500亿元人民币,但现时人民币存款规模只能勉强足够应付市场需求.(B05)

* 文汇报

--会德丰(0020.HK)董事兼会德丰地产常务董事黄光耀透露,该集团今年会趁淡市积极增购住宅土地,并会走向多元化,进驻不同地区.他预料今年本地住宅楼价只会下跌5%.(B08) (完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 李珊珊; 审校 丁淑琴

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