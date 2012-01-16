〔港报财经评论〕德国洗底有筹码--信报1月16日

纽约期市：阿拉比卡咖啡跳升至三周高位，原糖也走坚
路透纽约/伦敦2月21日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡周二升至近三周最高价，为连续第四日上涨，因价格突破一个关键技术水准后吸引了技术性买盘。
德国洗底有筹码/ 习广思
评级机构在周末前展开降级风暴,美股反应尚算冷静,但汇市折射性动作是欧罗几日淡仓後,随即又再急挫.欧罗兑美元跌至1.267,美汇指数升至81.46,拖累商品急挫,纽约油价回落至每桶98.7美元.本周港股开市,无可避免也会受风暴波及,投资者却毋须过於惊慌,毕竟降级风暴在12月有过火警预演,而近期带动港股因素是A股,并非由欧美推动.倒是本周A股是农历新年长假期前最後一周,会否提早收炉,抑或是继续炒反弹?及至欧洲股市会如何回应降级行动,均是影响港股方向的因素.
上周恒指上升611点,但焦点是炒股不炒市,目前100天线18,824点,在此水平上应有支持.但是,上周五有见大市沽空比率稍为上升,而且部分个别股份回升过急,带来调整压力.标普500指数自11月中回升,11月底升穿200天线,出现调整亦无可厚非.美股之强确是意料之外,而且美股与美债两极表现不合理,但如果认同美国经济将出现有反弹无上升,继而增长时快时慢,那麽亦应该不太感到惊讶.目前,标普500指数50天线正向200天线迈进,小心在接吻一刻会有较大幅度回落.
会发生的终究要发生,标普选择了周五收市发布欧洲降级决定,市场有两日时间思考这场大规模的降级风暴.这次欧洲降级风暴,跟以往欧猪逐只被降情况完全不一样,投资者大可看见标普愈来愈进取,亦看出这场降级行动带来的影响.与"欧洲五国"逐只被炸不同的是,留意标普在时间上的选择.像美国"负面展望"警告一样,标普毫不掩饰的是政治考虑.个半月後,标普这次降级风暴,其实呼应12月的"负面警告",但这亦说明德国坚持走"财政条约"路线,以至峰会後的政治局面,其实未有改善过.这次降级行动是意料之事,但由於第一季是欧洲再融资高峰,欧盟各国亦须在就修改《欧盟条约》表态,1月降级风暴是另一次政治警告.标普连续两次都是采用大规模轰炸,很大程度说明,如今欧洲各国命运根本是连在一起.这样说其实合理,正如在欧债问题上,由意大利中毒一刻开始,欧洲根本已经坐在同一条船.然而,如果由降级风暴的结果来看,到底欧洲是否仍坐在一条船上,这问题则值得投资者思量.这次降级风暴,最突出且值得留意的三个国家,应该是意大利、法国及德国,不要被其他降级扰乱视线.(B03)
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