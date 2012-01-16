〔港报财经评论〕投资顺势而行,短线选强势股--经济日报1月14日

纽约期市：阿拉比卡咖啡跳升至三周高位，原糖也走坚
路透纽约/伦敦2月21日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡周二升至近三周最高价，为连续第四日上涨，因价格突破一个关键技术水准后吸引了技术性买盘。
投资顺势而行,短线选强势股/ 林瑞芬
近周港股普遍回升,反弹势中,有些升势是一日的,如太阳能概念股周四爆涨後昨已止升回跌,保利协鑫(3800.HK)跌番3.6%.除了利用基本因素及以买卖盘判断外,还可以多参考技术走势是顺势还是逆势.顺势追少少,仍处弱势则要多观望是硬道理.所谓顺势,以现时而论,最基本是观察到10、20、及50天平均线微趋上扬,股价抽升,通常不会是一日那麽少.以内房股华润置地(1109.HK)为例,虽面对中国内地房控,但股价一直表现较强,10、20天线自去年11月升破50天线後,就一直守稳50天线,这是较有把握趁每次调整收集的技术特徵.事实上,观察润地股价於去年11月见高位而回,但近10港元就获支持回升,昨日微破了阻力轨,收13.3港元,有进一步挑战14港元之势.
顺势发掘,也留意到部分中资股确有跑赢大市之势,如中航信息(0696.HK),该股自去年11月,10天及20天线又是升破50天线,至今一直在50天线之上,也是顺势利好之象,沿上升通道上升至少上探4.5港元,昨收4.3港元,止蚀4港元.中航信息是中国内地航空运输旅游信息技术解决方案的主导供货商,是为航空业服务的软件公司,研究报表显示,2011年度上半年利润增长17.9%至5.57亿元人民币,下半年度因欧债危机令全球航空业受影响,不排除下半年度相关收益不及上半年度.然而,2011年度计料有税务优惠,因集团已获中国政府当局评定为国家规划布局内"重点软件企业",税率可由15%降至10%,可省回数千万元人民币的税项开支,或可抵销航空收入略减的不足.
原以为高铁会对航空业带来重大打击,但去年高铁发生意外後减慢发展速度後,对航空业的冲击减轻.中期而言,由於国家在建设民航强国、以加快旅游业发展及振兴物流业来推动内需,相关政策必利好集团扩大市场空间.今年而言,以中航信息其中客户国航最近公布2011全年客货运数据後,瑞银集团发表报告,预测今年国航客运需求有双位数字增幅,载客率料保持升势,今年中航信息业务料也不太差.研判中航信息的特质,有点像港交所(0388.HK),经初期的投资高峰期过後,固定成本稳定,加上在本身行业中占领导地位,业务相对稳定.近年中航信息保持很强的现金流,经营现金净额於2011年度上半年为6.39亿港元,较2010年度上半年增加,基本上,没有短长期银行借款,是名副其实的现金奶牛,手持现金及现金等价物达12.64亿港元,还有一笔19.38亿港元的短期银行存款,共占权益总额约45%.中期目标看逾5港元,以彭博综合预测2012年财年的预测PE也不足11倍,而息率逾3厘,有一定吸引力.(012)
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资金加剧流走,放水呼声高涨/ 余少文
中国内地股市3连跌,无阻国企指数5连升,或是投资者憧憬中国将会加快宽松货币政策,因为12月外汇占款减少逾1,000亿元人民币,以及中国外汇储备录得10年来首次季度环比下跌,或同时减慢人民币升值步伐.国企指数昨日再升117点或1.1%,收10,637点,成交额回升至141亿港元,但只有半数主板H股可以随大市上升,反映升幅集中在重磅成分股身上,领涨股仍是中国银行(3988.HK)和工商银行(1398.HK)等内银股,而指数5连升共升649点或6.5%,今周亦是过去一个多月表现最好一周.而红筹指数则反弹17点收3,822点,电讯股仍然低沉,续靠内房股.当然,上证综合指数跌30点,收2,244点,连跌3日共跌1.8%,是意料之外.尤其人民银行昨日公布12月金融数据,都显示中国有加快宽松货币政策的逼切性,但A股仍然走低,不排除A股仍要横行整固.至於12月金融数据透露,12月底外汇占款25.4万亿元人民币,较上月减少1,003亿元人民币,连续3个月下跌,也是下降最多的1个月.难怪A股去年第4季表现差劲,也拖累中资股的表现.
数字亦显示,中国外汇储备到12月底达3.18万亿美元,连续2个月份环比减少,加上整个第4季减少205亿美元,中国内地媒体指是10年来首次录得季度环比下跌.两数据都显示资金持续及加快流走,相信没有人不认同人行有加快放松货币政策步伐的需求,以应付中国内地流动性不足问题.人行早年持续上调存准率的其中一个理由,是热钱流入令外汇占款上升.当资金流走及流走规模愈来愈大时,人行也应该作出相应措施,下调存准率.外汇占款去年底开始下跌以来,市场一直揣测人行会多次下调存准率,人行在12月下调一次後,到目前仍未有新动作,自然令股民普遍相信人行会在农历年前後出手,不妨拭目以待.
不过,从另一角度来看,资金流出中国,反映人民币需求下跌,人民币今年升值步伐可能减慢.人民币兑美元去年底最後数日急升後,踏入今年首日只是微升至1美元兑6.3001元人民币,然後开始回落,回到去年圣诞节前水平,是近年少见现象,1美元昨日则兑6.3201元人民币.尽管人民币应该不会贬值,但市场充斥贬值预期,人民币资产的吸引力也会下降,资金流走,会对中资股带来一定影响.(010)
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