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亚洲 | 2012年 1月 16日 星期一 09:02 BJT

《香港重要政经日程》--1月16日-1月20日

=====================今日香港主要政经消息===========================

1月16日(周一)

*--09:00 亚洲金融论坛(至17日).

--09:00 长城汽车(2333.HK)在保定召开特别股东大会.

*--09:20 瀚洋控股(1803.HK)首日挂牌.

--09:30 中国农业银行(1288.HK)在北京召开特别股东大会.

--11:00 中国建设银行(0939.HK)在北京召开特别股东大会.

--14:00 中海发展股份(1138.HK)在上海召开特别股东大会.

*--16:30 恒大地产(3333.HK)举行2011年业务回顾及销售预测.

=====================近日香港主要政经消息===========================

1月17日(周二)

*--09:00 亚洲金融论坛第二日.

*--14:30 中国日报亚洲领袖圆桌论坛.

*--15:00 摩根资产管理发布最新投资者信心指数调查.

--16:30 公布2011年11月物价和外贸数据.

-- 大众金融控股(0626.HK)公布全年业绩.

1月18日(周三)

--11:00 瑞安房地产(0272.HK)特别股东大会.

*--14:30 里昂风水指数记者会.

*--17:20 中海油(0883.HK)新一年策略展望记者会

-- 联合水泥(1312.HK)首日挂牌交易.

-- 太古地产(1972.HK)首日挂牌交易.

-- 允升国际(1315.HK)首日挂牌交易.

1月19日(周四)

--16:30 公布2011年10-12月失业率数据.

-- 宏创高科(8242.HK)首日挂牌.

-- 恒隆集团(0010.HK)公布上半年业绩.

-- 恒隆地产(0101.HK)公布上半年业绩.

*1月20日(周五)

--09:30 中国国航(0753.HK)在北京举行股东临时大会.

--14:30 景顺香港就2012年市场展望举行记者会.

--14:30 其士泛亚(0508.HK)股东特别大会.

--16:30 香港2011年消费物价指数(CPI).

注: 1."*"代表新增.

2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)

--整理 李珊珊

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