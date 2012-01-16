《香港重要政经日程》--1月16日-1月20日

纽约期市：阿拉比卡咖啡跳升至三周高位，原糖也走坚
路透纽约/伦敦2月21日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡周二升至近三周最高价，为连续第四日上涨，因价格突破一个关键技术水准后吸引了技术性买盘。
=====================今日香港主要政经消息===========================
1月16日(周一)
*--09:00 亚洲金融论坛(至17日).
--09:00 长城汽车(2333.HK)在保定召开特别股东大会.
*--09:20 瀚洋控股(1803.HK)首日挂牌.
--09:30 中国农业银行(1288.HK)在北京召开特别股东大会.
--11:00 中国建设银行(0939.HK)在北京召开特别股东大会.
--14:00 中海发展股份(1138.HK)在上海召开特别股东大会.
*--16:30 恒大地产(3333.HK)举行2011年业务回顾及销售预测.
=====================近日香港主要政经消息===========================
1月17日(周二)
*--09:00 亚洲金融论坛第二日.
*--14:30 中国日报亚洲领袖圆桌论坛.
*--15:00 摩根资产管理发布最新投资者信心指数调查.
--16:30 公布2011年11月物价和外贸数据.
-- 大众金融控股(0626.HK)公布全年业绩.
1月18日(周三)
--11:00 瑞安房地产(0272.HK)特别股东大会.
*--14:30 里昂风水指数记者会.
*--17:20 中海油(0883.HK)新一年策略展望记者会
-- 联合水泥(1312.HK)首日挂牌交易.
-- 太古地产(1972.HK)首日挂牌交易.
-- 允升国际(1315.HK)首日挂牌交易.
1月19日(周四)
--16:30 公布2011年10-12月失业率数据.
-- 宏创高科(8242.HK)首日挂牌.
-- 恒隆集团(0010.HK)公布上半年业绩.
-- 恒隆地产(0101.HK)公布上半年业绩.
*1月20日(周五)
--09:30 中国国航(0753.HK)在北京举行股东临时大会.
--14:30 景顺香港就2012年市场展望举行记者会.
--14:30 其士泛亚(0508.HK)股东特别大会.
--16:30 香港2011年消费物价指数(CPI).
注: 1."*"代表新增.
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)
--整理 李珊珊
路透纽约/伦敦2月21日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡周二升至近三周最高价，为连续第四日上涨，因价格突破一个关键技术水准后吸引了技术性买盘。
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