〔港报社评〕容纳北来港童,勿落後形势--星岛日报1月16日

纽约期市：阿拉比卡咖啡跳升至三周高位，原糖也走坚
路透纽约/伦敦2月21日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡周二升至近三周最高价，为连续第四日上涨，因价格突破一个关键技术水准后吸引了技术性买盘。
中国孕妇来港产子数目超预期,打乱本港原先的规划部署,继医疗资源紧张後,教育资源亦开始面对跨境学童激增带来的压力.港府须灵活应变,及早筹划应付父母皆非港人的港童学业需求.龙年将至,医疗资源可能拉扯得更紧张,公立医院考虑大削外地孕妇分娩配额,但担心可能进一步增加冲急症室分娩数目.有医生组织建议向冲急症室分娩者,收取额外十万港元的惩罚性费用,另有特首参选人认为要加强关口堵截,或惩罚这类产妇和她们的丈夫,把他们列进黑名单禁制再度入境.
昨日有600多人游行要求释法,取消"双非"诞婴的港人身分.可是,社会对释法难有共识,香港现阶段只能够在技术层面,设法控制"双非"者有秩序来港产子,打击冲急症室的行为.这类行为激增,重要原因是有中介人教唆,提供由掩饰过关至产後照顾的一条龙服务.铲草除根,须与中国合作"严打"这类中介人行为.
灵活扩学额,减香港民怨.现时在中国的港人子弟学校,由中国人任教,又没有港府资助,因此收费较高,家长对衔接香港教育制度信心不足.跨境学童"逼爆"北区学校,在抽签派位时分薄了居港学童的机会.去年在港出生的婴孩,37%来自"双非"父母,在受控情况下,本来有助弥补香港出生率不足,但本港必须早作部署,灵活扩充容量,避免社会产生抢夺资源的不满情绪.(A04)
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路透纽约/伦敦2月21日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡周二升至近三周最高价，为连续第四日上涨，因价格突破一个关键技术水准后吸引了技术性买盘。
路透伦敦2月21日 - 期铜价格周二下跌，因美元上涨，投资者在铜价升穿每吨6,000美元后锁定利率。此前智利和印尼的大型矿场供应中断的预期推高铜价。
路透伦敦/米兰2月21日 - 欧洲股市周二升至逾14个月最高水准，制造业调查结果令人鼓舞，带动的乐观情绪盖过了汇丰控股受年度税前获利下滑拖累股价大跌的影响。