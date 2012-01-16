〔港报社评〕容纳北来港童,勿落後形势--星岛日报1月16日

中国孕妇来港产子数目超预期,打乱本港原先的规划部署,继医疗资源紧张後,教育资源亦开始面对跨境学童激增带来的压力.港府须灵活应变,及早筹划应付父母皆非港人的港童学业需求.龙年将至,医疗资源可能拉扯得更紧张,公立医院考虑大削外地孕妇分娩配额,但担心可能进一步增加冲急症室分娩数目.有医生组织建议向冲急症室分娩者,收取额外十万港元的惩罚性费用,另有特首参选人认为要加强关口堵截,或惩罚这类产妇和她们的丈夫,把他们列进黑名单禁制再度入境.

昨日有600多人游行要求释法,取消"双非"诞婴的港人身分.可是,社会对释法难有共识,香港现阶段只能够在技术层面,设法控制"双非"者有秩序来港产子,打击冲急症室的行为.这类行为激增,重要原因是有中介人教唆,提供由掩饰过关至产後照顾的一条龙服务.铲草除根,须与中国合作"严打"这类中介人行为.

灵活扩学额,减香港民怨.现时在中国的港人子弟学校,由中国人任教,又没有港府资助,因此收费较高,家长对衔接香港教育制度信心不足.跨境学童"逼爆"北区学校,在抽签派位时分薄了居港学童的机会.去年在港出生的婴孩,37%来自"双非"父母,在受控情况下,本来有助弥补香港出生率不足,但本港必须早作部署,灵活扩充容量,避免社会产生抢夺资源的不满情绪.(A04)