〔港报社评〕马英九胜选是"九二共识"的胜利--文汇报1月16日

纽约期市：阿拉比卡咖啡跳升至三周高位，原糖也走坚
路透纽约/伦敦2月21日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡周二升至近三周最高价，为连续第四日上涨，因价格突破一个关键技术水准后吸引了技术性买盘。
今次台湾大选在两岸关系大幅改善的背景下举行,马英九胜选连任,两岸关系和平发展的正面影响充分显现.马英九在大陆政策上的优势突出,占据主动和有利地位.马英九的胜利,是"九二共识"的胜利,显示大多数台湾民众认同以"九二共识"为主轴的两岸和平路线.台湾企业界和民众不希望失去两岸"和平红利"的心声,形成一股强大的支持马英九的民意潮流.经过民意洗礼的两岸交流,将会打开更大的一扇门.
两岸关系的稳定和平发展成为台湾岛内主流民意,是马英九胜选的最关键原因.此前预测台湾大选将十分激烈和胶着,但自从正式政见会开始,蔡英文反对"九二共识"和ECFA,大打"台独"牌,再次走回深绿基本教义路线,这让许多台湾企业家和民众都感到十分担心,担心蔡英文及民进党如果胜选,台湾经济会因政权轮替而陷入困境,因此反而将"马票"催出影响两岸关系和台湾稳定的最大因素,是"台独"因素,马英九连任国民党继续执政,"台独"势头将得到进一步的遏制,两岸关系和平发展的进程将加快,台湾经济的发展机遇也会获得保证.
在两岸和平发展的进程中,香港可发挥的空间很大,而香港发挥的作用越大,对两岸和香港越有好处.马英九连任国民党继续执政,港台关系应大幅提升.港台透过协进会及策进会,可积极磋商各项优先合作范畴,包括积极商讨港台两地签订双边自由贸易安排,既增加港台优势互补和合作,又推动两岸关系前行.(A03)
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