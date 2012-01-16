〔港报社评〕台湾民主良好示范,香港政制岂能落後--明报1月16日

台湾刚举行的总统大选,摆脱了过去暴力与族群撕裂的阴影,充分说明了民主不是什麽西方人玩意,华人社会绝对有能力办一场优质的选举,为中国与香港带来了重要启示.在对岸的香港,泛民建立了初选制度解决派系之争,并寻求民意直接授权,在民主制度建设上向前迈进,反观建制派至今既无初选机制,同台辩论也"避得就避",选委提名与投票仍旧黑箱作业,与台湾与香港泛民相比,实在叫人惭愧.

为选出特首参选人,泛民先後举行了两场初选辩论,上周日更举行面向全港市民的初选投票,最终也有3万多人投票,连同早前所作的民调,结果由何俊仁当选,正式挑战建制派参选人.这次初选不单以民调定输赢,更须得到市民亲身到投票站投票授权支持.反观建制派,在初选的制度建设、选举文化的建立上,相形见绌.同台辩论是民主社会盛行的选举文化,透过参选人发表政纲,让公众即时了解各参选人的政见,从而理性选择.

此外,建制派参选人的确落区频频,声言要跟民众直接会面,聆听市民心声,但一般认为只是选举"做骚",并非真的面向市民,更绝非什麽寻求市民授权.小圈子选举不透明,抱残守缺延续弱势.这次是香港特区历来难得真正有竞争的特首选举,建制派两名参选人的民望都比民主派参选人高,在2017年普选即将到来之际,建制派好应把握这次机会,建立具公信力的机制,选出市民最认受的候选人.若继续抱残守缺,黑箱作业,最终只会再次换来一个弱势政府,延续现时的弱势管治,对当选者、对香港都绝非好事.(A03)