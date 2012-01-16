〔港报社评〕台湾民主趋成熟,两岸议题判输赢--信报1月16日

台湾总统和立委选举尘埃落定,马英九成功连任;国民党在立法院也取得过半议席.大选结果反映,两岸关系议题成了成败关键.今次总统大选在和平、民主投票和公平竞争的基础上进行与落幕,标示台湾的民主政治逐步迈向成熟.选民对两岸现状的偏好,很大程度上是对两岸经贸联系所形成经济利益的憧憬.据台湾经济部投审会的华侨及外国人投资统计月报资料,2010年台湾核准对外投资总额达161亿美元,其中对大陆投资有146亿美元,年增率急升逾倍,难怪有经济学者在竞选期间质疑马英九,ECFA签订後,外资投资台湾并无寸进,反而台湾投资大陆激增,效益成疑.

对大陆来说,马英九再掌政4年,对台湾政策无疑得以保持主动性.若民进党握权,一旦台独倾向加强,北京被动以武力恫吓手段博弈,势必严重损害中国强调"和平崛起"的战略目标.马英九总统首任内,在多次立委补选及县市长选战中连番败北.民进党在选举中以"柔性"战略,打温和路线牌,淡化党派色彩,改变过往惯用激化族群和统独争议的偏激策略,自我修正.然而,在今次总统选战中,在调整统独问题上,显然未足以消除多数选民对其大陆政策反覆的疑虑.

从台湾民主化进程看今次总统选举,由过去省籍恶斗、族群倾轧,到目前聚焦两岸缓和局势,个中所蕴含改善经济的期望,反映选民从生活中所领悟的个体利益选择,不断超越党派集体权威的思想垄断与独裁,为台湾今後的民主进程,营造一个迈向更成熟的发展基础.(A02)