〔港报社评〕台湾蓝天不变,马挑战陆续来--经济日报1月16日

马英九挟着北京与华盛顿的祝福,在大选中击退民进党蔡英文,连任台湾的总统.惟北京未来未必只续让利,不求政治回报,他夹在北京与台湾民众之间,又要在未见能人接棒下,筹谋4年後蓝天不变,挑战将比过去4年更大.执政能力未彰,政经问题重重.民进党蔡英文未能令台湾变天,关键在两岸政策,不少台湾民众尤其台商,担心否认"九二共识"存在的她若上台,两岸关系将倒退,故改撑蓝营,令马英九在管治力不彰下,仍成功连任.

蓝营史无前例地兼获北京与华盛顿祝福,胜选喜上眉梢,但马英九未来4年的管治日子,或会更复杂更难处理.其一,马英九4年前以"转变"旗帜胜选上台,但4年过去,台湾民众不但未见其改革魄力,执政错失反不断出现,即使经济有成绩,亦只靠北京让利.台湾未来对内面对贫富悬殊、社会不公等困扰,他要扭转政绩不彰的挑战其实甚大.其二,两岸形势未必一帆风顺.马英九过去4年以"不统、不独、不武"政策,取得北京输送经济利益,让台湾民众享受红利,成功争取选票.北京虽不满意"三不"未促进两岸统一,但台湾民众政治上普遍仍拒一党专政的大陆,北京惟有先让利,使台湾日益依赖大陆,政治则节制不提要求,免令台湾民众反弹.

北京对台政策,难长期只让利.虽然美国不愿与中国发生冲突,但围堵中国政策只会加强,北京对台政策亦未必一成不变下,加上岛内形势,马英九未来4年或将内外交困,周六胜选的喜悦只会短暂,困难与挑战则将不断.(A03)