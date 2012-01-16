〔香港股市〕恒生指数开盘跌0.7%,受中资股疲软拖累

芝加哥期市：CBOT玉米期货收高，因技术性买盘和出口需求
路透芝加哥2月21日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二小幅收高，交易商称，因技术性买盘和对美国玉米有新的出口需求。
路透香港1月16日电---香港股市周一小幅开低,受中资股疲软拖累.港股上周曾强劲上扬,本周走势可能较为波动,关注本周稍晚将公布的更多中国经济数据.
恒生指数.HSI开盘跌0.7%,报19,070.74点.恒生国企指数.HSCE开盘跌1.04%,报10,525.96点.(完)
--编译 许娜;审校 艾茂林
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路透芝加哥2月21日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二小幅收高，交易商称，因技术性买盘和对美国玉米有新的出口需求。
路透纽约2月21日 - 美元周二普涨，兑欧元有望录得两周来最大单日涨幅，受助于美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员的鹰派讲话和欧洲政治前景的不确定性。
路透芝加哥2月21日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二跌至三周低位，交易员称，受压于南美大豆作物将丰产的预期。