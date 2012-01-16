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货币新闻 | 2012年 1月 16日 星期一 09:39 BJT

〔香港股市〕恒生指数开盘跌0.7%,受中资股疲软拖累

路透香港1月16日电---香港股市周一小幅开低,受中资股疲软拖累.港股上周曾强劲上扬,本周走势可能较为波动,关注本周稍晚将公布的更多中国经济数据.

恒生指数.HSI开盘跌0.7%,报19,070.74点.恒生国企指数.HSCE开盘跌1.04%,报10,525.96点.(完)

--编译 许娜;审校 艾茂林

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