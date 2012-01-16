〔离岸人民币〕香港携手伦敦设离岸人民币发展合作小组,以提高协同效应

路透香港1月16日电---香港金融管理局及英国财政部周一共同宣布,将成立一个由私营机构代表组成的合作小组,以进一步推动香港与伦敦在离岸人民币业务发展方面的合作.

成立的合作小组将重点推动香港和伦敦在支付结算系统、促进人民币市场流动性以及人民币计价金融产品开发等多方面的联系,藉以提高两个市场的协同效应.

香港金管局发布的新闻稿称,合作小组成员来自包括汇丰银行(0011.HK)、渣打银行(2888.HK)(STAN.L)、中国银行(3988.HK)(601988.SS)、德意志银行(DBKGn.DE)及巴克莱银行(BARC.L)在香港和伦敦的代表,并可视乎情况邀请其他合适的机构派代表参与讨论.合作小组将会每年举行两次会议,首次会议计划於五月在香港举行.

"合作小组的成立将会加强香港与伦敦在离岸人民币业务发展方面的合作.加强两个金融中心的联系,有助巩固香港作为全球离岸人民币业务中心的地位."财政司司长曾俊华表示.

而金管局总裁陈德霖则指出,全球各地的银行透过与香港离岸人民币业务平台建立适当的联系,便可提供全面的人民币银行及金融服务满足客户快速增长的需求.香港与伦敦各具发展离岸人民币业务的优越条件,而两个金融中心更紧密的合作,将会达致互利双赢.

中国央行数据显示,2011年以人民币进行结算的跨境货物贸易为1.56万亿元,服务贸易及其他经常项目5,212.7亿元,对外直接投资201.5亿元,外商直接投资为907.2亿元.(完)