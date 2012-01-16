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亚洲 | 2012年 1月 16日 星期一 10:45 BJT

香港已公布经济指标--2012/1/16

时间　     　 经济指标　　               按年%   前月(季)按年%  上年同月(季)按年% 
  2011年11月    综合消费物价指数(CPI)       +5.7        +5.8          +2.8
  2011年11月    甲类消费物价指数(CPI A)     +5.3        +5.2          +3.3
  2011年11月    零售值                     +23.5       +23.0^        +18.1
  2011年11月    零售量                     +16.9       +15.0^        +15.4  
  2011年第三季  本地生产总值(GDP)           +4.3        +5.3^         +6.9
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  失业率       11年9月-11月       8月-10月      11年7月-9月       10年9月-11月
                  3.4%              3.3%           3.2%               4.1%                    
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  (以下以10亿港元为单位)　　　  　       11月　　      10月　         9月 
  2011年11月    贸易赤字/盈余           -44.11        -23.14        -39.96
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  注: *为已经更新 
      ^经修订数据 (完)

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