香港已公布经济指标--2012/1/16

纽约期市：阿拉比卡咖啡跳升至三周高位，原糖也走坚
路透纽约/伦敦2月21日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡周二升至近三周最高价，为连续第四日上涨，因价格突破一个关键技术水准后吸引了技术性买盘。
时间 经济指标 按年% 前月(季)按年% 上年同月(季)按年% 2011年11月 综合消费物价指数(CPI) +5.7 +5.8 +2.8 2011年11月 甲类消费物价指数(CPI A) +5.3 +5.2 +3.3 2011年11月 零售值 +23.5 +23.0^ +18.1 2011年11月 零售量 +16.9 +15.0^ +15.4 2011年第三季 本地生产总值(GDP) +4.3 +5.3^ +6.9 -------------------------------------------------------------------------------- 失业率 11年9月-11月 8月-10月 11年7月-9月 10年9月-11月 3.4% 3.3% 3.2% 4.1% -------------------------------------------------------------------------------- (以下以10亿港元为单位) 11月 10月 9月 2011年11月 贸易赤字/盈余 -44.11 -23.14 -39.96 ------------------------------------------------------------------------------- 注: *为已经更新 ^经修订数据 (完)
路透纽约/伦敦2月21日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡周二升至近三周最高价，为连续第四日上涨，因价格突破一个关键技术水准后吸引了技术性买盘。
路透伦敦2月21日 - 期铜价格周二下跌，因美元上涨，投资者在铜价升穿每吨6,000美元后锁定利率。此前智利和印尼的大型矿场供应中断的预期推高铜价。
路透伦敦/米兰2月21日 - 欧洲股市周二升至逾14个月最高水准，制造业调查结果令人鼓舞，带动的乐观情绪盖过了汇丰控股受年度税前获利下滑拖累股价大跌的影响。