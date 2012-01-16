〔香港社会〕考虑各种措施支援中小企和市民应对经济逆转--财政司司长

路透香港1月16日电---香港财政司司长曾俊华表示,针对现时环球经济情况不稳定,政府会考虑各项措施,协助中小企业和不同阶层的市民面对可能出现的经济逆转.

曾俊华将於2月1日发表本届政府的最後一份财政预算案,他於政府的个人网志中撰文称,会审时度势,包括最新的经济情况和公共财政状况,以考虑各项措施提供协助.

"我注意到不少市民都希望预算案能够针对性地向不同阶层的市民提出措施,例如有意见要求惠及基层的市民,亦有意见要求协助中小企和中产阶层,我会小心处理这些诉求."他说.

他指出,政府去年约3,000亿港元的支出中,大部分都是用於教育、卫生和社会福利,这些措施都符合社会整体利益.但政府亦会因应社会发展,作出适当的资源配合.

此外,特首曾荫权在施政报告中提出的政策方向和措施,财政预算案会给予财政资源的支持,包括为全港约70万公屋租户代缴两个月租金,并向领取综援、高龄津贴及伤残津贴的人士发放相当於一个月标准金额的额外津贴等,预算有关的开支大约为38亿港元.

香港第三季本地生产总值(GDP)按年增长放缓至4.3%,政府并预期2011年全年的GDP增长为5%,是此前预测5-6%的下限.[ID:nCN1214186] (完)

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