〔中国证券〕中国证监会将适度放宽企业境外上市标准--副主席

《全球汇市》美元普涨，因美联储官员的鹰派讲话和欧洲政治风险
路透纽约2月21日 - 美元周二普涨，兑欧元有望录得两周来最大单日涨幅，受助于美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员的鹰派讲话和欧洲政治前景的不确定性。
路透香港1月16日电---中国证券监督管理委员会副主席姚刚周一称,将适度放宽企业境外上市标准,为中小企到香港上市创造条件.
他并表示,中国证监会称将配合离岸人民币发展,推进H股发行人民币计价证券产品的工作.
姚刚是在香港贸易发展局主办的亚洲金融论坛做上述表示的.
他并称,应扩大RQFII(人民币合格境外机构投资者)规模和发行A股计价产品.
上海证券报近日引述中国证监会负责人称,证监会已与相关部门达成一致意见,正研究进一步扩大RQFII试点规模,争取在机构类型、投资范围、投资比例等方面有所突破;同时试点机构发行人民币A股ETF(上市交易基金)产品也正在研究中.[ID:nCN1338288]
--记者 雷美珍; 撰写 黄运涛 审校 林高丽
路透纽约2月21日 - 美元周二普涨，兑欧元有望录得两周来最大单日涨幅，受助于美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员的鹰派讲话和欧洲政治前景的不确定性。
路透芝加哥2月21日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二跌至三周低位，交易员称，受压于南美大豆作物将丰产的预期。
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