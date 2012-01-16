〔中国证券〕中国证监会将适度放宽企业境外上市标准--副主席

路透香港1月16日电---中国证券监督管理委员会副主席姚刚周一称,将适度放宽企业境外上市标准,为中小企到香港上市创造条件.

他并表示,中国证监会称将配合离岸人民币发展,推进H股发行人民币计价证券产品的工作.

姚刚是在香港贸易发展局主办的亚洲金融论坛做上述表示的.

他并称,应扩大RQFII(人民币合格境外机构投资者)规模和发行A股计价产品.

上海证券报近日引述中国证监会负责人称,证监会已与相关部门达成一致意见,正研究进一步扩大RQFII试点规模,争取在机构类型、投资范围、投资比例等方面有所突破;同时试点机构发行人民币A股ETF(上市交易基金)产品也正在研究中.[ID:nCN1338288]