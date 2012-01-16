〔香港个股〕恒大地产2012年合同销售目标800亿元,近持平去年销售额

《全球汇市》美元普涨，因美联储官员的鹰派讲话和欧洲政治风险
路透纽约2月21日 - 美元周二普涨，兑欧元有望录得两周来最大单日涨幅，受助于美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员的鹰派讲话和欧洲政治前景的不确定性。
路透香港1月16日电---聚焦中国三线城市的房地产商--恒大地产(3333.HK)周一宣布,设订2012年的合同销售额目标为800亿元人民币,与去年完成的销售金额相若.
恒大地产本月初表示,2011年全年公司共完成803.9亿元的合同销售额,按年增长59.4%,并较原来目标700亿元高出14.8%.[ID:nCH0092533]
该股周一收跌4.65%,报3.28港元.(完)
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--记者 梁慧仪; 撰写 雷美珍; 审校 林高丽
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