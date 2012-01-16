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货币新闻 | 2012年 1月 16日 星期一 16:27 BJT

〔香港个股〕恒大地产2012年合同销售目标800亿元,近持平去年销售额

路透香港1月16日电---聚焦中国三线城市的房地产商--恒大地产(3333.HK)周一宣布,设订2012年的合同销售额目标为800亿元人民币,与去年完成的销售金额相若.

恒大地产本月初表示,2011年全年公司共完成803.9亿元的合同销售额,按年增长59.4%,并较原来目标700亿元高出14.8%.[ID:nCH0092533]

该股周一收跌4.65%,报3.28港元.(完)

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--记者 梁慧仪; 撰写 雷美珍; 审校 林高丽

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