〔香港个股〕汇丰控股主席称欧元区的问题应在较短时间内得到解决

《全球汇市》美元普涨，因美联储官员的鹰派讲话和欧洲政治风险
路透纽约2月21日 - 美元周二普涨，兑欧元有望录得两周来最大单日涨幅，受助于美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员的鹰派讲话和欧洲政治前景的不确定性。
路透香港1月16日电---汇丰控股(0005.HK)(HSBA.L)主席范智廉(Douglas Flint)周一称,欧元区的问题应在较短时间内得到解决.
他在香港贸易发展局主办的亚洲金融论坛上并表示,今年下半年就需要有具体行动,以解决欧元区的问题.
在标准普尔调降欧元区数个国家的信用评级一天之後,欧洲国家领袖周六承诺将加快制定巩固财政支出的计划,并且尽快让永久性援助基金开始运作.[ID:nCN1339322](完)
--编译 雷美珍; 审校 杨淑祯
路透纽约2月21日 - 美元周二普涨，兑欧元有望录得两周来最大单日涨幅，受助于美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员的鹰派讲话和欧洲政治前景的不确定性。
路透芝加哥2月21日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二跌至三周低位，交易员称，受压于南美大豆作物将丰产的预期。
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