〔香港个股〕汇丰控股主席称欧元区的问题应在较短时间内得到解决

路透香港1月16日电---汇丰控股(0005.HK)(HSBA.L)主席范智廉(Douglas Flint)周一称,欧元区的问题应在较短时间内得到解决.

他在香港贸易发展局主办的亚洲金融论坛上并表示,今年下半年就需要有具体行动,以解决欧元区的问题.

在标准普尔调降欧元区数个国家的信用评级一天之後,欧洲国家领袖周六承诺将加快制定巩固财政支出的计划,并且尽快让永久性援助基金开始运作.[ID:nCN1339322](完)