〔香港个股〕中海油2012年油气净产量目标至多按年增长2.7%

南非汇市：兰特微幅上涨，因押注长期来看美元会走软
今日没有南非数据公布，市场聚焦在基本面，分析师预计，南非经济前景改善，会带动兰特重拾近期涨势。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透香港1月18日电---中国最大离岸石油及天然气生产商--中国海洋石油有限公司(0883.HK)(CEO.N)周三表示,2012年的油气净产量目标为3.3-3.4亿桶油当量,与上年同期比较介於微跌至增长2.7%间.
中海油的公告并称,预计2011年度实现净产量可达3.31-3.32亿桶油当量,接近去年8月经修订产量目标的下限.
该公司表示,2012年度的总资本开支预计为93-110亿美元,主要加大开发力度.
该股周三微涨0.9%,报15.76港元.(完)
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--记者 雷美珍; 审校 曾祥进
今日没有南非数据公布，市场聚焦在基本面，分析师预计，南非经济前景改善，会带动兰特重拾近期涨势。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
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美国1月个人所得较前月增长0.4%，个人支出较前月增长0.2% 美国商务部公，1月建筑支出较前月下降1.0%，预估为增长0.6%。12月建筑支出修正后为增长0.1%，前 值为 下降0.2%。 美国供应管理协会(ISM)公布的数据显示，美国2月制造业指数为57.7，为2014年8月来最高预估为56.0，1月 为56.0。 当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0