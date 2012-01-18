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货币新闻 | 2012年 1月 18日 星期三 16:38 BJT

〔香港个股〕中海油2012年油气净产量目标至多按年增长2.7%

路透香港1月18日电---中国最大离岸石油及天然气生产商--中国海洋石油有限公司(0883.HK)(CEO.N)周三表示,2012年的油气净产量目标为3.3-3.4亿桶油当量,与上年同期比较介於微跌至增长2.7%间.

中海油的公告并称,预计2011年度实现净产量可达3.31-3.32亿桶油当量,接近去年8月经修订产量目标的下限.

该公司表示,2012年度的总资本开支预计为93-110亿美元,主要加大开发力度.

该股周三微涨0.9%,报15.76港元.(完)

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--记者 雷美珍; 审校 曾祥进

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